Şiddet uygulayan eşin evinden 3 adet silah çıktı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Şiddet uygulayan eşin evinden 3 adet silah çıktı - Son Dakika

Şiddet uygulayan eşin evinden 3 adet silah çıktı

6 saat önce

Edirne'nin Keşan ilçesinde, darp ve tehdit edildiğini söyleyerek polise gelen kadının dini nikahlı eşinin evinde arama yapan polis, 3 adet silah buldu.

Şiddet uygulayan eşin evinden 3 adet silah çıktı, System.String[]

Edirne'nin Keşan ilçesinde, darp ve tehdit edildiğini söyleyerek polise gelen kadının dini nikahlı eşinin evinde arama yapan polis, 3 adet silah buldu.


Keşan'da dini nikahlı eşinin kendisini dövdüğünü ve ölümle tehdit ettiğini, ayrıca başının yakınından ateş ettiğini söyleyen mağdur kadın, Keşan Polis Merkezi'ne gelerek İ.Y. isimli şahıstan şikayetçi oldu.


Mağdur kadının ifadeleri üzerine bilgilendirilen cumhuriyet savcısı, söz konusu kişinin "Kasten yaralama, tehdit ve hakaret" suçlarından işlem yapılması ve bulunması halinde gözaltına alınması talimatını verdi.


Alınan talimat üzerine polis ekipleri, İ.Y.'nin adresine gelerek evde incelemelerde bulundu. Yapılan aramalarda 3 adet tabanca, bu tabancalara ait birer şarjör ve toplam 48 adet fişek ele geçirildi.


Evdeki aramaların ardından İ.Y.'yi yakalamak için çalışmalara devam eden Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şahsı Tekel Meydanı'ndaki bir işletmede yakaladı. İ.Y., çıkarıldığı mahkeme sonrasında Edirne Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.


İ.Y.'nin evinde çıkan silahlar ise daha önce herhangi bir suçta kullanılma ihtimaline karşı balistik incelemeye gönderildi. - EDİRNE

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 09:52 Kaynak: İHA
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