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Şiddet uygulayan kocasını pompalı tüfekle vurarak öldürdü - Son Dakika

Şiddet uygulayan kocasını pompalı tüfekle vurarak öldürdü

14.08.2021 15:31
Şiddet uygulayan kocasını pompalı tüfekle vurarak öldürdü, System.String[]

Balıkesir'in Karesi ilçesinde yaşayan 27 yaşındaki Rümeysa A., hem fiziki hem de psikolojik şiddet gördüğünü ileri sürdüğü eşi Murat A.'yı pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

Dün Karesi ilçesinin kırsal Ziyaretli Mahallesi'nde meydana gelen olayda 7 yıllık evli Murat A. ile Rümeysa A. arasında tartışma çıktı. Fiziki ve psikolojik şiddet gördüğünü öne süren Rümeysa A., evdeki pompalı tüfeği alıp Murat A.'ya ateş etti. Komşularının ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Murat A.'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

GÖZALTINA ALINDI

Murat A.'nın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayın ardından Rümeysa A., jandarma tarafından gözaltına alındı.

Çiftin 7 ve 4 yaşlarında 2 çocuğu olduğu bildirildi.

Şiddet uygulayan kocasını pompalı tüfekle vurarak öldürdü

Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Şiddet uygulayan kocasını pompalı tüfekle vurarak öldürdü - Son Dakika


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