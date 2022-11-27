Günlerdir aç susuz yaşayıp şiddet gören kızın babası dehşete düşüren detayları anlattı - Son Dakika
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Günlerdir aç susuz yaşayıp şiddet gören kızın babası dehşete düşüren detayları anlattı

27.11.2022 19:08

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde annesi tarafından günlerce aç bırakılarak işkence maruz kalan 5 yaşındaki Firdevs Yıldız'ın babası kan donduran olayın yıllardır devam ettiğini belirterek, "Bu yeni bir olay değil, geçen seneden beri eşim kızıma şiddet uyguluyormuş. Bazen diğer çocuklarıma da şiddet uyguluyordu ama özellikle kızıma çok şiddet uyguluyordu" ifadelerini kullandı.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde meydana gelen olayda 5 yaşındaki F.Y. isimli çocuk babası tarafından aç ve işkenceye maruz kalmış halde evde bulundu. Baba durumu hemen 112 sağlık ekipleri ve polise bildirdi. Eve gelen ekipler, 5 yaşındaki çocuğa olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

ANNE GÖZALTINDA

Uzun süre aç kaldığı anlaşılan çocuğun vücudunda ve yüzünde ağır darp izleri bulunuyor. Yoğun bakıma alınan çocuğun durumunun kötü olduğu öğrenilirken, olayın ardından polis ekipleri babasının ifadesi doğrultusunda çocuğun annesini gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Köyde zeytin toplamak için birkaç gündür evde olmadığını söyleyen baba Cihan Yıldız, eve geldiğinde çocuğunun işkenceye maruz kalmış halde bulduğunu söyledi.

"GÖZLERİ ŞİŞ VE MOSMORDU"

Baba Cihan Yıldız eşinin sürekli kızına şiddet uyguladığını ifade ederek, "Bu yeni bir olay değil geçen seneden beri eşim kızıma şiddet uyguluyormuş bazen diğer çocuklarıma da şiddet uyguluyordu. Ama özellikle kızıma çok şiddet uyguluyordu. Ben dün ikindi sıralarında eve geldim. Kapı kapalıydı havalandırmadan eve girdim. Eve girdiğimde çocuk oda da bitkin bir halde yatıyordu. Gözleri şiş ve mosmordu kollarında ısırık izleri vardı. Sonrasında hemen 112 sağlık ekiplerini arayarak hastaneye yetiştirdim. Şuan sağlık durumu biraz iyiye gitti ama hala durumu ağır. Halim ortada çocuğum çok kötü durumda ne yapacağımı bilemiyorum. Diğer çocuklarımda perişan halde. Çocuğuma bir şey olmasın diye doğru düzgün çalışamıyorum. 3 gün zeytin topladım çocuğumu bu halde buldum" dedi.

"EŞİM KIZIMI SEVMİYOR"

Eşi F. Yıldız'ın kızını sevmediğini ifade ederek, "Eşinin şiddet uygulamasının nedenine cevap veren baba Cihan Yıldız, eşim kız çocuğunu sevmiyor. Erkekleri seviyor ama kızı sevmiyor. O yüzden sürekli şiddet uyguluyordu. Onun cezaevinden çıkmasını istemiyorum raporu olmasına rağmen çıkmasın içerden. Yetkililerden çocuklarımı yurda almalarını istiyorum" diye konuştu. Öte yandan Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili açıklama yapıldı. Savcılık şiddet olayıyla ilgili anne F.Y'nin gözaltına alındığını bildirdi.


Kaynak: İHA
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Şehitkamil, Gaziantep, Baba, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Günlerdir aç susuz yaşayıp şiddet gören kızın babası dehşete düşüren detayları anlattı - Son Dakika

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