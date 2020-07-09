Şiddet ve kadın cinayetlerine tepki için fidan bağışı - Son Dakika

Samsun İlkadım Rotary Kulübünce, şiddet ve kadın cinayetlerine kurban giden kadınların adına fidan bağışı gerçekleştirildi.

İlkadım Rotary Kulübü Başkanı Kemal Şentürk, kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddet ve cinayetleri kınadıklarını söyledi.

Kadınlara yönelik şiddetin tüm dünyada milliyet, etnik köken, toplum kesimini ayırt etmeksizin gerçekleştiğini anlatan Şentürk, "Her gün dünyada 137 kadın, eşleri, partnerleri ve diğer aile üyeleri tarafından öldürülmekte. Bu cinayetler önlenebilir. Toplumsal cinsiyet temelli ayrımcılık, şiddet ve kadın cinayetlerine kurban giden kadınlarımızın adının yaşayacağı Güldünya Ormanı'na 30 fidan bağışı yaptık. Kadın ve kız çocuklarının şiddet ve güvensizlikten uzak eşit, adil bir dünyada yaşamasını arzuluyoruz." dedi.

Şentürk, kırsalda yaşayan çocuklara yönelik spor, sanat ve kültürel faaliyetlerin yanında sağlık taraması, diyabet eğitimi gibi faaliyetler de yaptıklarını kaydetti.