Şiddet ve kadın cinayetlerine tepki için fidan bağışı - Son Dakika

Şiddet ve kadın cinayetlerine tepki için fidan bağışı

Samsun İlkadım Rotary Kulübünce, şiddet ve kadın cinayetlerine kurban giden kadınların adına fidan bağışı gerçekleştirildi.

Samsun İlkadım Rotary Kulübünce, şiddet ve kadın cinayetlerine kurban giden kadınların adına fidan bağışı gerçekleştirildi.

Ricardo Quaresma, ilk kez Vodafone Park'ta Beşiktaş'a rakip oldu
Vodafone Park'ta 2. gol geldi! Yıldız futbolcu şık bir şekilde topu ağlara gönderdi
Son Dakika: PFDK, Galatasaraylı Sofiane Feghouli'ye 2 maç ceza verdi

İlkadım Rotary Kulübü Başkanı Kemal Şentürk, kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddet ve cinayetleri kınadıklarını söyledi.

Kadınlara yönelik şiddetin tüm dünyada milliyet, etnik köken, toplum kesimini ayırt etmeksizin gerçekleştiğini anlatan Şentürk, "Her gün dünyada 137 kadın, eşleri, partnerleri ve diğer aile üyeleri tarafından öldürülmekte. Bu cinayetler önlenebilir. Toplumsal cinsiyet temelli ayrımcılık, şiddet ve kadın cinayetlerine kurban giden kadınlarımızın adının yaşayacağı Güldünya Ormanı'na 30 fidan bağışı yaptık. Kadın ve kız çocuklarının şiddet ve güvensizlikten uzak eşit, adil bir dünyada yaşamasını arzuluyoruz." dedi.

Şentürk, kırsalda yaşayan çocuklara yönelik spor, sanat ve kültürel faaliyetlerin yanında sağlık taraması, diyabet eğitimi gibi faaliyetler de yaptıklarını kaydetti.

İlkadım, Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 14:45 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şiddet ve kadın cinayetlerine tepki için fidan bağışı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

17:51 Türkiye'nin en yüksek köprüsü 11 Temmuz'da açılacak 17:39 Semiha Yıldırım hakkında çirkin ifadeler kullanan İYİ Partili Levent Özeren'e tepki yağıyor 17:03 İzmir'de ekmek ücretlerine yüzde 20 zam yapıldı 16:40 Bursa'da müezzini ecel camide yakaladı 16:01 Aileleriyle birlikte gittikleri piknikte kaybolan 2 kişiden günlerdir haber alınamıyor 15:03 13 yaşındayken tecavüz ettiği öğrencisiyle evlenen kadın öğretmen kanserden öldü 14:29 Maskesiz görüntülenen Hatice, açıklamasıyla pes dedirtti 14:17 Aslı Enver sezonu açtı! Güzel oyuncu, siyah beyaz bikinisiyle parmak ısırttı 13:01 Ünlü iş insanının eşi, şiddet gördüğünü belirterek boşanma davası açtı 10:41 Cımbızla toplanan safran bitkisinin kilosu 30 bin lira 10:25 Otobüs şoförünün yolcuların gözü önünde darp edildiği anlar kamerada 09:26 Nefes alamayan oğlunu ambulansa taşıyan babanın feryatları yürek yaktı 08:20 Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi 07:54 Abdulkadir Selvi, edindiği kulis bilgileriyle mahkemenin kararını erkenden duyurdu: Ayasofya cami olacak 07:47 Listeye beş il daha eklendi, asker uğurlamanın yasaklandığı il sayısı 24'e yükseldi
Son Dakika: PFDK, Galatasaraylı Sofiane Feghouli'ye 2 maç ceza verdi
20:05
Son Dakika: Türkiye'de 9 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, 1024 yeni vaka tespit edildi
20:03
Pencereden dışarıyı izleyen küçük Eflin, kör kurşunun kurbanı oldu
19:56
Napoli'li Matteo Politano, sevgilisiyle dudak dudağa fotoğrafını paylaştı
19:52
Cinsel tacizle suçlanan Seul Belediye Başkanı ölü bulundu
19:46
Türk teknoloji firması koronavirüsü etkisiz hale getiren cihaz geliştirdi
18:58
Yerli otomobille ilgili heyecanlandıran paylaşım! Fabrika inşaatı 18 Temmuz'da mı başlayacak?
18:51
Ankaralı iş insanı Ertem Gürsol, Elazığ'da otel odasında ölü bulundu
18:02
Adnan Oktar maske takmadığı için duruşma salonundan çıkarıldı
17:56
Sakarya'daki patlamada şehitlerin kimlikleri belli oldu! Üç ile şehit ateşi düştü
17:54
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2020 21:23:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Şiddet ve kadın cinayetlerine tepki için fidan bağışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]