"Şiddete Hayır" şiiri

Geçtiğimiz ay "Azerbaycan Kardeşilik Ödülü" alan Delen, "Dokunmayın Çocuklara" şiirinin ardından şimdi de "Kadınsız Bir Dünya Yaşanmaz Olur" şiiriyle kadına şiddete dikkat çekti



Şiiri yazıp besteleyen ve stüdyoya girerek okuyan Delen, çok yakında klip çekerek tepkisini duyuracak.



"Dokunmayın Çocuklara" şiiri ile "Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi" ve "En İyi Çıkış Yapan Türk Halk Müziği Sanatçısı" ödüllerini alan ünlü şair, ABD Başkanı Donald Trump'a tepki göstermek için de şiir yazmıştı.