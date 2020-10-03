Şiddete karşı farkındalık için ölen kardeşinin doğum gününde çiçek ve çikolata dağıttı - Son Dakika

ANTALYA'da Satılmış Fırat'ın (25) geçen yıl trafik kazasında yaşamını yitirmesine ilişkin Antalya Bölge Adliye Mahkemesi'nde görülen duruşma öncesinde, sanık sürücü G.K. tarafından darp edilen Fırat'ın kız kardeşi Burcu Fırat, şiddete karşı farkındalık oluşturmak için kardeşinin 25'inci doğum gününde kent merkezinde çiçek ve çikolata dağıttı.

Geçen yıl 28 Ocak akşamı Gazi Bulvarı yan yolda meydana gelen kazada, aşçı yardımcısı Satılmış Fırat'ın kullandığı motosiklete, G.K. yönetimindeki otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan ve başındaki kask çıkan Fırat, olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü G.K., iki ay cezaevinde kaldıktan sonra tahliye oldu. Antalya 9. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada sanık G.K., 'bilinçli ve taksirle ölüme sebebiyet verme' suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası aldı. G.K., bu kararla birlikte, infaz yasası gereği tutuklanmadı. Satılmış Fırat'ın ailesi, davayı Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı.

Geçen hafta içinde görülen duruşma öncesinde sürücü G.K. ile ölen Satılmış Fırat'ın ailesi, Bölge Adliye Mahkemesi bahçesinde karşılaştı. Karşılıklı sataşmanın ardından G.K., iddiaya göre önce Satılmış Fırat'ın kız kardeşi Burcu Fırat'ı darp etmeye başladı. Kendisine müdahale eden annesi Satı Gedik'i de darp edip, kolunu ısırdı. Güvenlik görevlilerinin araya girmesi ile G.K. uzaklaştırıldı. Çağrılan polis ekipleri, tarafları adliye yakınındaki polis merkezine götürdü. Satı Gedik, G.K.'dan şikayetçi oldu.2 Ekim tarihinde kardeşinin 25'inci doğum günü olduğunu söyleyen Burcu Fırat, kent merkezinde annesi Satı Fırat, yengesi Cansu Fırat ve 16 aylık yeğeni Asya Fırat ile karanfil ve çikolata dağıttı.

Kardeşini alkollü bir erkek sürücünün öldürdüğünü iddia eden Burcu Fırat, "Özellikle çiçekleri erkeklere verdik. Farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Çiçek verdiğimiz erkekler 'polis korumazsa biz koruruz. Evinizin önünde bekleriz' diyorlar. Çok duygulandık. Lütfen alkollü olarak trafiğe çıkmasınlar. Biz yandık başkaları da yanmasın. Duruşmadan iki gün önce sanık sürücü tarafından dayak yedik. Kendisinden şikayetçi olduk ama bir sonuç alamadık. Bugün ise kardeşimim doğum gününü sokakta çiçek ve çikolata dağıtarak kutluyoruz" dedi.