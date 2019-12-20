Şiddete karşı sanat - Son Dakika

Türk ve Suriyeli gençler, toplumsal cinsiyete dayalı şiddete dikkat çekmek için birlikte çalışıp 50 bin kumaş parçasından oluşan tablo yaptı.



BM Mülteciler Yüksek Komiserliği tarafından BM'nin Cinsel ve Cinsiyete Dayalı Şiddeti sonlandırmak amacıyla yer yıl düzenlediği 16 Günlük Aktivizm programına, Yaşar Üniversitesi de destek verdi. İzmir Göç İdaresi Müdürlüğünün de desteklediği etkinlik kapsamında, bu yıl kumaşlarla uygulanan özgün teknikle bu soruna dikkat çeken bir sanat eseri ortaya çıkarmak için sanatçı Semih Beceren önderliğinde bir araya gelen Türk ve Suriye, Irak İran gibi ülkelerden gelen göçmen gençlerden oluşan toplam 45 kişi, atölye çalışması gerçekleştirdi. Yaşar Üniversitesinde UNESCO Uluslararası Göç Kürsüsü Yürütücüsü ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ayselin Yıldız'dan "Göç¸ Politikaları" dersini alan gönüllü öğrenciler de etkinliğe katılarak projeye destek verdi.



50 bin parça kumaş



Gençlerin ürettiği 50 bin parça kumaştan oluşan kolaj tablo, ilk kez Yaşar Üniversitesinde sergilendi. Gençler arasındaki sosyal uyumu da güçlendirmeyi hedefleyen projeye katılanlar, bu deneyim sayesinde ortak bir sorun üzerinde birlikte çalışabilmekten ve daha da önemlisi çalışırken birbirlerini daha yakından tanıyabilme fırsatı buldukları için çok mutlu olduklarını ifade etti.



Ortak toplumsal sorunlar üzerinde birlikte çalışabilmenin göçmenler ile yerel gençler arasında yeni arkadaşlıkların kurulmasına ve sosyal dayanışmanın artmasına imkan verdiğini belirten Doç. Dr. Ayselin Yıldız, göç ile ilgili çalışan kurumlarının gençleri çalışmalara dahil eden benzer projelerinin önemine dikkat çekti. Toplumsal cinsiyete dayalı şiddetle mücadelede 16 günlük aktivizmin, her yıl uluslararası olarak düzenlenen bir kampanya olduğunu belirten BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Kıdemli Koruma Asistanı Gülin Kahya da, 45 gencin birbirleriyle iletişimleri ve bu iletişimi devam ettirmelerinin sosyal uyum için de çok değerli olduğunu ifade etti. - İZMİR