Twitter, Donald Trump için masaya oturdu!

Tesla kurucusu Elon Musk, geçtiğimiz aylarda Twitter'ı satın almak için 44 milyar dolarlık teklif sunmuştu. Daha sonra bir türlü karşılıklı olarak anlaşamayan taraflar şimdilik satın almayı askıya almış durumda. Elon Musk, sosyal medya devini satın alması durumunda Donald Trump'ın da Twitter yasağını kaldıracağını açıklamıştı.

Ünlü iş insanına göre eski ABD Başkanı'a yapılan yasak, sağ seçmenin oylarını arttırıyor. Fakat Twitter'ın politikaları, Elon Musk ile aynı fikirde değil. Firma, Donald Trump yasağını gözden geçirmek için çalışmalara başladı Peki, şirket bu konuda neler yapacak? Haberin detaylarına hep birlikte göz atalım.

Twitter, politikalarını yeniden gözden geçirecek!

Elon Musk, açıklamalarında da sürekli belirttiği gibi kendini ifade özgürlüğü mutlakiyetçisi olarak tanımlıyor. Tesla kurucusu, bu nedenle Twitter'ı insanların düşüncelerini açıkça paylaşabileceği özgür bir alan haline getirmek istiyor. İş insanı, önceki yaptığı açıklamada şirketi satın alımdan sonra kalıcı yasakları tamamen kaldıracak. Kalıcı yasaklar yerine ise askıya alma ya da molalar getircek.

Twitter'ın politikaları ise Musk ile değerleri göz etmiyor. Fakat şirket, son zamanlarda içerik ve politikalar bakımından Elon Musk'ın düşünce yapısıyla daha uyumlu hale gelmeye çalışıyor. Tam da bu yüzden Twitter, Donald Trump üzerinden kıyasla politikalarını gözden geçirerek hesabını tamamen kapatma yerine verebileceği cezanın olup olmadığını tartışıyor.

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Firma, buna rağmen yine de Donald Trump'ın Twitter'a dönmesinin oldukça zor olduğunu düşünüyor. Aynı zamanda ek olarak da şiddeti teşvik etmeye karşı politikaları konusunda da yine eskisi gibi taviz vermeyeceğini belirtti.

Elon Musk'ın Twitter'ı satın alma durumu ise henüz devam ediyor. Davaya bakan yargıç, iki tarafın kesin bir karara varması için 17 Ekim'de gerçekleşecek davayı, Kasım ayına erteledi. Yani bu konuda henüz bir sonuç söz konusu değil.

Siz okuyucularımız bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Donald Trump'ın Twitter yasağı bitmeli mi? Düşüncelerinizi Yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.