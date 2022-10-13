Twitter, Donald Trump için masaya oturdu! - Son Dakika
Üye Girişi

Twitter, Donald Trump için masaya oturdu!

13.10.2022 00:41
Twitter, Donald Trump için masaya oturdu!

Şiddete teşvik ettiği nedeniyle hesabı kalıcı olarak silinen Donald Trump için Twitter masaya oturdu! Firma politikalarını gözden geçirecek.

Tesla kurucusu Elon Musk, geçtiğimiz aylarda Twitter'ı satın almak için 44 milyar dolarlık teklif sunmuştu. Daha sonra bir türlü karşılıklı olarak anlaşamayan taraflar şimdilik satın almayı askıya almış durumda. Elon Musk, sosyal medya devini satın alması durumunda Donald Trump'ın da Twitter yasağını kaldıracağını açıklamıştı.

Ünlü iş insanına göre eski ABD Başkanı'a yapılan yasak, sağ seçmenin oylarını arttırıyor. Fakat Twitter'ın politikaları, Elon Musk ile aynı fikirde değil. Firma, Donald Trump yasağını gözden geçirmek için çalışmalara başladı Peki, şirket bu konuda neler yapacak? Haberin detaylarına hep birlikte göz atalım.

Twitter, politikalarını yeniden gözden geçirecek!

Elon Musk, açıklamalarında da sürekli belirttiği gibi kendini ifade özgürlüğü mutlakiyetçisi olarak tanımlıyor. Tesla kurucusu, bu nedenle Twitter'ı insanların düşüncelerini açıkça paylaşabileceği özgür bir alan haline getirmek istiyor. İş insanı, önceki yaptığı açıklamada şirketi satın alımdan sonra kalıcı yasakları tamamen kaldıracak. Kalıcı yasaklar yerine ise askıya alma ya da molalar getircek.

Twitter, Donald Trump için masaya oturdu!

Twitter'ın politikaları ise Musk ile değerleri göz etmiyor. Fakat şirket, son zamanlarda içerik ve politikalar bakımından Elon Musk'ın düşünce yapısıyla daha uyumlu hale gelmeye çalışıyor. Tam da bu yüzden Twitter, Donald Trump üzerinden kıyasla politikalarını gözden geçirerek hesabını tamamen kapatma yerine verebileceği cezanın olup olmadığını tartışıyor.

Elon Musk, Joe Biden'ı bu sefer farklı bir şekilde vurdu!

Firma, buna rağmen yine de Donald Trump'ın Twitter'a dönmesinin oldukça zor olduğunu düşünüyor. Aynı zamanda ek olarak da şiddeti teşvik etmeye karşı politikaları konusunda da yine eskisi gibi taviz vermeyeceğini belirtti.

Twitter, Donald Trump için masaya oturdu!

Elon Musk'ın Twitter'ı satın alma durumu ise henüz devam ediyor. Davaya bakan yargıç, iki tarafın kesin bir karara varması için 17 Ekim'de gerçekleşecek davayı, Kasım ayına erteledi. Yani bu konuda henüz bir sonuç söz konusu değil.

Siz okuyucularımız bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Donald Trump'ın Twitter yasağı bitmeli mi? Düşüncelerinizi Yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.

YORUMLAR
500
Kaynak: Shiftdelete

Donald Trump, Elon Musk, Twitter, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Twitter, Donald Trump için masaya oturdu! - Son Dakika

Bu haber Shiftdelete tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Shiftdelete tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Shiftdelete kurumudur.

Son Dakika
00:37 Birleşmiş Milletler, Rusya'yı kınayan kararı Türkiye de dahil 143 ülkenin oyuyla kabul etti! 5 ülke karara karşı oy kullandı
00:24 Araç sahiplerine nefes aldıracak indirim! Motorinin fiyatı 2 lira 13 kuruş düştü
00:08 CHP'li vekil, sosyal medya yasasına Meclis'te telefonunu parçalayarak tepki gösterdi
23:14 Mecliste görüşülen Dezenformasyonla Mücadele Yasası ile neler değişecek? İşte sosyal medyada işlenen suçlara yönelik yeni yol haritası
23:13 Son seçim anketinde çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı! Cumhur ve Millet ittifakı arasındaki fark 6,7'ye çıktı
23:01 İzmir'de feci olay! İçinde köpeğin kilitli olduğu kulübe yakıldı
22:56 Pençe-Kilit bölgesinden açı haber! EYP patlaması sonucu ağır yaralanan Uzman Çavuş İbrahim Han şehit düştü
22:32 AK Partili Metin Külünk'ten şaşkınlık yaratan dolar çıkışı: Vatandaş elindeki doları satarsa kur 7-8 liraya düşer
22:17 Baba-oğul tartışması kanlı bitti! Biri mezarda diğeri hapiste
19:19 CHP'li Engin Altay, TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmeler esnasında MHP'li Feti Yıldız'la tartışarak sinirden deliye döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2022 06:00:53. #1.11#
SON DAKİKA: Twitter, Donald Trump için masaya oturdu! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement