Şiddete uğradığını iddia eden 16 yaşındaki genç, ağabeyini öldürdü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Şiddete uğradığını iddia eden 16 yaşındaki genç, ağabeyini öldürdü - Son Dakika

Şiddete uğradığını iddia eden 16 yaşındaki genç, ağabeyini öldürdü

26 dakika önce

İzmir'in Buca ilçesinde 16 yaşındaki genç, tartıştığı ağabeyini tabancayla vurarak öldürdü.

Şiddete uğradığını iddia eden 16 yaşındaki genç, ağabeyini öldürdü, System.String[]

İzmir'in Buca ilçesinde 16 yaşındaki genç, tartıştığı ağabeyini tabancayla vurarak öldürdü.


Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Dumlupınar Mahallesi 88 Sokakta bulunan bir ikamette meydana geldi. Sedat S. ve V.S'nin oturduğu daireden silah seslerini duyan komşuları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, polis eşliğinde eve girdiğinde Sedat S.'yi yerde kanlar içerisinde yatarken buldu. Tabanca ile vurulduğu belirlenen Sedat S., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından V.S. hızla uzaklaşarak kayıplara karıştı.


Öte yandan, ticaretle uğraştığı öğrenilen Sedat S.'nin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


Polisin sıkı takibi sonucu yakayı ele verdi


Olayın ardından hızla uzaklaşarak kayıplara karışan V.S'yi yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, ağabeyi Sedat S. ile aynı evde oturan V.S.'nin zaman zaman memleketi Cizre'ye gidip geldiği bilgisine ulaştı. Kaçabileceği endişesiyle çevre il ve ilçelerin emniyet birimlerine haber verilirken, polis ekiplerinin yaptığı teknik ve fiziki takip sonucu Vedat S., Uşak'ta yakalandı.


Ağabeyinden şiddet uğradığı için cinayet işlemiş


Henüz belirlenemeyen bir nedenle ağabeyi Sedat S.'yi tabanca ile vurarak öldüren V.S., sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine getirildi. Soruşturmada V.S.'nin ağabeyi Sedat S.'yi vurduktan sonra, diğer ağabeyi olan M.S.'ye "Ağabeyimi vurdum" diye mesaj attığı öğrenildi. Ayrıca, V.S. ifadesinde, ağabeyi Sedat S.'yi kendisine sürekli şiddet uyguladığı gerekçesiyle vurduğunu söylediği öğrenildi. - İZMİR

Polis, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 02:24 Kaynak: İHA
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