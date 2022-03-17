Şiddete uğrayan kadın, 15 yaşında '100 mark, cumhuriyet altını ve silah' karşılığı evlendirilmiş - Son Dakika
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Şiddete uğrayan kadın, 15 yaşında '100 mark, cumhuriyet altını ve silah' karşılığı evlendirilmiş

17.03.2022 10:08
Şiddete uğrayan kadın, 15 yaşında '100 mark, cumhuriyet altını ve silah' karşılığı evlendirilmiş

Adana'da sevgilisi tarafından feci şekilde darp edilen ve sokakta baygın halde bulunan kadının, 15 yaşında kendisinden 35 yaş büyük biriyle '100 mark, 1 cumhuriyet altını ve bir silah' karşılığı zorla evlendirildiği, ilk kocasından hem cinsel hem de fiziksel şiddet gördüğü için boşanma...

Adana'da sevgilisi tarafından feci şekilde darp edilen ve sokakta baygın halde bulunan kadının, 15 yaşında kendisinden 35 yaş büyük biriyle '100 mark, 1 cumhuriyet altını ve bir silah' karşılığı zorla evlendirildiği, ilk kocasından hem cinsel hem de fiziksel şiddet gördüğü için boşanma davası açtığı, erkek kardeşi tarafından da şiddete uğradığı, 13 yaşındaki kızının da 3 aydır kayıp olduğu öğrenildi.

Olay, 15 Mart gecesi merkez Yüreğir ilçesine bağlı Akıncılar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 4 çocuk annesi Güneş Azdır (35), gece uyuduğu sırada evin bahçe kapısına birinin vurduğunu duydu. Gelen kişinin iki yıldır birlikte yaşadığı fakat kendisine şiddet uyguladığı için uzaklaştırma kararı aldırdığı eski sevgilisi H.A. (45) olduğunu gören kadın kapıyı açmadı. H.A. bunun üzerine duvardan atlayarak eve girdi. Kendisine kapıyı açmayan kadına sinirlenen H.A., kadını darp etmeye başladı. Yaralanan kadın bir anlık boşlukta evden kaçmayı başardı. Karakola gitmek için koşan Güneş Azdır, yolda düşerek bayıldı. Bu sırada H.A. evden çıkarak kayıplara karıştı. Gürültüyü duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, sokak ortasında baygın yatan Azdır'ı buldu. Yaralı kadın sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis, kaçan H.A.'yı bulmak için çalışma başlattı.

"Tek isteğim kızımın bulunması ve şiddetten kurtulmak"

Ertesi gün hastaneden taburcu olan Güneş Azdır, yaşadıklarını basın mensuplarına anlattı. Çocukluğundan beri erkek şiddetine maruz kaldığını dile getiren Azdır, henüz 15 yaşındayken kendisinden 35 yaş büyük S.A. ile '100 Mark, 1 cumhuriyet altını ve bir silah' karşılığında zorla evlendirildiğini söyledi. Eşinin yıllarca kendisine cinsel ve fiziksel şiddet uyguladığını kaydeden Azdır, "15 yaşında evlendim. Ben hiç bir şey bilmiyorum. Kocam gelinliğimi yırtarak benimle birlikte oldu. Ondan sonra da beni sürekli darp etti. Hayatımı mahvetti. Çocuklarımın hepsi yurda yerleştirildi. 13 yaşındaki kızım Nazlı 3 aydır kayıp. Kızımın hayatından endişe ediyorum. Zamanında eşimin şiddetinden kaçıp baba evine sığındım. Orada da çocuğuma tokat attı diye uyardığım erkek kardeşim beni bıçakla yüzümden yaraladı. Tek isteğim kızımın bulunması ve şiddetten kurtulmak" dedi.

Birlikte yaşadığı H.A.'nın da tıpkı ayrı yaşadığı eşi gibi kendisine şiddet uyguladığını kaydeden Güneş Azdır, olay günü öldüresiye dövüldüğünü belirtti. Azdır, "Uzaklaştırma kararı vardı, eve zorla girip üzerime atladı. Defalarca vurdu, boğazımı sıktı. Kendimi zorla dışarı attım. Biraz ilerledikten sonra bayılmışım. Gözümü açtığımda hastanedeydim. Madde ve alkol kullanan birisi. Daha önce de yüzümü kesmişti. Tekrardan hakkında şikayetçi oldum. Ben zorla geçinen biriyim. Plastik toplayarak ve çevredekilerin yardımıyla ayakta kalmaya çalışıyorum" diye konuştu. - ADANA

Şiddete uğrayan kadın, 15 yaşında '100 mark, cumhuriyet altını ve silah' karşılığı evlendirilmiş
Şiddete uğrayan kadın, 15 yaşında '100 mark, cumhuriyet altını ve silah' karşılığı evlendirilmiş
Şiddete uğrayan kadın, 15 yaşında '100 mark, cumhuriyet altını ve silah' karşılığı evlendirilmiş
Şiddete uğrayan kadın, 15 yaşında '100 mark, cumhuriyet altını ve silah' karşılığı evlendirilmiş
Şiddete uğrayan kadın, 15 yaşında '100 mark, cumhuriyet altını ve silah' karşılığı evlendirilmiş
Şiddete uğrayan kadın, 15 yaşında '100 mark, cumhuriyet altını ve silah' karşılığı evlendirilmiş
Şiddete uğrayan kadın, 15 yaşında '100 mark, cumhuriyet altını ve silah' karşılığı evlendirilmiş
Şiddete uğrayan kadın, 15 yaşında '100 mark, cumhuriyet altını ve silah' karşılığı evlendirilmiş

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Cumhuriyet, Güneş, Adana, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şiddete uğrayan kadın, 15 yaşında '100 mark, cumhuriyet altını ve silah' karşılığı evlendirilmiş - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şiddete uğrayan kadın, 15 yaşında '100 mark, cumhuriyet altını ve silah' karşılığı evlendirilmiş - Son Dakika
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