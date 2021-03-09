Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezleri yaklaşık 800 bin vatandaşa destek verdi - Son Dakika

Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezleri yaklaşık 800 bin vatandaşa destek verdi

09.03.2021 10:59
Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezleri yaklaşık 800 bin vatandaşa destek verdi, System.String[]

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca kadına yönelik şiddetin önlenmesi, mağdurlar ve beraberindeki çocuklara sunulacak destek hizmetlerinin "tek kapı" prensibiyle yürütülmesi amacıyla oluşturulan Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezleri (ŞÖNİM), son 8 yılda yaklaşık 800 bin kişiye...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca kadına yönelik şiddetin önlenmesi, mağdurlar ve beraberindeki çocuklara sunulacak destek hizmetlerinin "tek kapı" prensibiyle yürütülmesi amacıyla oluşturulan Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezleri (ŞÖNİM), son 8 yılda yaklaşık 800 bin kişiye destek sağladı.

Bakanlık bünyesinde "kadına yönelik şiddete karşı sıfır tolerans" ilkesiyle koordinasyon hizmetlerinin yanı sıra mağdurlara sağlık, psikososyal ve hukuki alanda ihtiyaç duydukları desteği sunan, aynı zamanda eğitim faaliyetleri bulunan ŞÖNİM'ler, şiddete meyilli kişilere yönelik de öfke kontrolü tedavisi gibi hizmetleri yürütüyor.

Son yıllarda yapılan çalışmalarla 81 ilde yaygınlaştırılan ŞÖNİM'lerde mağdurlar ve beraberindeki çocuklara sunulacak destek hizmetleri, bütüncül bir yaklaşımla, "tek kapı" prensibiyle yürütülüyor.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, şiddetle mücadelenin en önemli destek mekanizmalarından birini oluşturan ŞÖNİM'lerden, kuruldukları 2013'ten 31 Ocak 2021 tarihine kadar olan dönemde toplam 784 bin 828 kişi yararlandı.

Destek alan kişilerin 640 bin 565'ini kadınlar, 93 bin 340'ını beraberindeki çocuklar ve 50 bin 923'ünü de erkekler oluşturdu.

Ayrıca mağdurlara erişimin kolaylaşması, il ve ilçe bazında kadına yönelik şiddetle etkin mücadelenin güçlenmesi amacıyla 355 Sosyal Hizmet Merkezinde Şiddetle Mücadele İrtibat Noktaları hayata geçirildi.

Kadın konukevleri 400 binden fazla kadına hizmet verdi

Bakanlığın verilerine göre, Türkiye genelindeki 148 kadın konukevinden 2002-31 Ocak 2021 tarihleri arasında 411 bin 995 kadın ve beraberindeki çocuk yararlandı.

Daha önce "Kadın Konukevi Hizmet Standartları ve Öz Değerlendirme Rehberi" ile "ŞÖNİM Hizmet Standartları Rehberi"ni hazırlayan Bakanlık, UNICEF iş birliğinde yeni bir rehberi de hizmete sunacak.

Hazırlıkları devam eden bu rehberle konukevlerinde anneleriyle birlikte kalan çocukların psikososyal gelişimlerinin desteklenmesi, yaşadıkları travmalara etkin müdahale edilebilmesi amaçlanıyor.

Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezleri yaklaşık 800 bin vatandaşa destek verdi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

"Çok yüksek riskli" Sinop'ta ek tedbirler art arda geldi: Öğrenciler okulda bulundukları süre içinde dışarı çıkamayacak Yunan basını, Pelkas'ın bir sonraki satışından PAOK'a pay verileceğini yazdı Son Dakika: İki kardeşin ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında inşaat sahibi gözaltına alındı Gençlerbirliği, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırdı İstanbul'da hayvanat bahçesinde silahlı çatışma: 2 kişi öldü Yine aynı rezillik! Sokak ortasında kadına şiddet kamerada Korona salgınında marketlerin cirosu tavan yaptı! En çok kar eden BİM oldu Yerli Hava Savunma Sistemi HİSAR-O+, en uzak menzil ve en yüksek irtifadan hedefini vurmayı başardı
Hayvanat bahçesinde çıkan çatışmada metafizik uzmanı Salih Memişoğlu hayatını kaybetti Hayvanat bahçesinde çıkan çatışmada metafizik uzmanı Salih Memişoğlu hayatını kaybetti         
16:34
"EBA'dan tablet kampanyası" diye tıkladığı link 4 bin lirasına mal oldu         
16:21
Bingöl'de 4 büyüklüğünde deprem oldu! Prof. Dr. Naci Görür'ün paylaşımı deprem daha çok korkuttu Bingöl'de 4 büyüklüğünde deprem oldu! Prof. Dr. Naci Görür'ün paylaşımı deprem daha çok korkuttu         
16:02
Cihangir İslam'ın CHP'ye geçmesi sosyal medyada partililerin tepkisini çekti! Eski paylaşımları gündem oldu Cihangir İslam'ın CHP'ye geçmesi sosyal medyada partililerin tepkisini çekti! Eski paylaşımları gündem oldu         
15:49
Namaz saatini bekleyen genci bıçaklayıp öldüren saldırgan: Kafamın içinde sesler vardı, bana büyü yapıldı Namaz saatini bekleyen genci bıçaklayıp öldüren saldırgan: Kafamın içinde sesler vardı, bana büyü yapıldı         
15:43
Mesut Özil'e olan benzerliği ile tanınan Mustafa Barut Fenerbahçe yönetimine seslendi: Onun yerine beni alın kimse anlamaz Mesut Özil'e olan benzerliği ile tanınan Mustafa Barut Fenerbahçe yönetimine seslendi: Onun yerine beni alın kimse anlamaz         
15:19
Birol Güven, Rasim Öztekin'in gelecek planlarını anlattı: Tek projemiz çalışmamaktı Birol Güven, Rasim Öztekin'in gelecek planlarını anlattı: Tek projemiz çalışmamaktı         
14:26
İstanbul Adalet Sarayı'nın İstanbul Adalet Sarayı'nın "kozmik odası" kapılarını açtı: 15 bin silah, 1 dolarlar ve gizli belgeler         
13:53
Ümitcan Uygun'un arkadaşı Gökhan Özbolat canlı yayında genç kızı tekme tokat dövdü Ümitcan Uygun'un arkadaşı Gökhan Özbolat canlı yayında genç kızı tekme tokat dövdü         
13:04
Rasim Öztekin'in vefat haberini alan Begüm Öner gözyaşlarına boğuldu Rasim Öztekin'in vefat haberini alan Begüm Öner gözyaşlarına boğuldu         
12:53
15 yaşındaki çocuk intihar etti, annenin feryadı yürek dağladı: Üşüdün artık, kalk 15 yaşındaki çocuk intihar etti, annenin feryadı yürek dağladı: Üşüdün artık, kalk         
12:32
Özelleştirmelerden geçen yıl 22 milyon dolar gelir sağlandı Özelleştirmelerden geçen yıl 22 milyon dolar gelir sağlandı         
10:59
Faizi 0'a çekip 85 bin TL indirim yaptılar! İşte otomobil firmalarının mart kampanyaları Faizi 0'a çekip 85 bin TL indirim yaptılar! İşte otomobil firmalarının mart kampanyaları         
10:35
EPDK paylaştı, akaryakıt alırken bu konulara dikkat! Doğru bilinen ne çok yanlış varmış EPDK paylaştı, akaryakıt alırken bu konulara dikkat! Doğru bilinen ne çok yanlış varmış         
10:23
Defineciler tarihi evi talan etti, içeriye bakan vatandaşlar şaşıp kaldı: Hayret ettik Defineciler tarihi evi talan etti, içeriye bakan vatandaşlar şaşıp kaldı: Hayret ettik         
10:06
Oğlunu boğarak öldüren babanın ifadesi kan dondurdu: Büyüyüp günahkar olmasın diye öldürdüm Oğlunu boğarak öldüren babanın ifadesi kan dondurdu: Büyüyüp günahkar olmasın diye öldürdüm         
10:01
Ziyareti siyasi şova çevirdiler, şiddet mağduru kadın utancından yüzünü kapattı Ziyareti siyasi şova çevirdiler, şiddet mağduru kadın utancından yüzünü kapattı         
09:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2021 16:40:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezleri yaklaşık 800 bin vatandaşa destek verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei