Şiddetin kanıtı kızının saçlarını gösterip ağladı - Son Dakika

Şiddetin kanıtı kızının saçlarını gösterip ağladı

Adana'da kocasını tabancayla vurarak yaraladığı iddiasıyla tutuklanan kadının annesi Sonay Çetinöz, kızının 2 yıl önce evlendiğini, sürekli şiddete maruz kaldığını, son olarak şiddet görüp eve geldiğinde saçlarının elinde kaldığını, onları da sakladığını söyledi.

Adana'da kocasını tabancayla vurarak yaraladığı iddiasıyla tutuklanan kadının annesi Sonay Çetinöz, kızının 2 yıl önce evlendiğini, sürekli şiddete maruz kaldığını, son olarak şiddet görüp eve geldiğinde saçlarının elinde kaldığını, onları da sakladığını söyledi.

Edinilen bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi, Yeşiloba Mahallesi'nde 10 Mayıs gecesi aile içi kavga olduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptıkları araştırmada Cengiz A'nın (50) karısı Gizem A. (28) tarafından tabanca ile vurulduğunu tespit etti. Olay yerine çağrılan ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, 1 hafta sonra taburcu edildi. Gözaltına alınan Gizem A. ise emniyette sorguya alındı. İddiaya göre, alınan ifadelerde Anneler Günü nedeniyle çıkan tartışmada Cengiz A.'nın önce eşinin kafasına silah dayadığı, boşluğa doğru bir el ateş ettiği, daha sonra da silahı yatağın üzerine attığı, bu nedenle korkan Gizem A.'nın silahı alıp eski uzman çavuş olan eşine doğrulttuğu, Cengiz A.'nın silahı almak isterken ateş alınca yaralandığı öne sürülmüş, genç kadın ise çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştı.

"KIZIM MAĞDURKEN ZANLI OLDU"

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümü öğrencisi de olan kızı Gizem A.'nın 2 yıl önce Cengiz A. ile evlendiğini, kızının daha önceki evliliğinden 9 yaşında bir kız çocuğu olduğunu belirten anne Sonay Çetinöz (60), "Kızım evlendiği günden bugüne o kocasından şiddet görüyor. Şiddetin de bir sebebi yok. Her şeyi bahane edip kızımı dövüyor. Çıkan haberlerde kızımın Anneler Günü'nü kutlamadığı için tartışma çıktığı ve bu nedenle vurduğu söylendi. Bu da doğru değil. O gün çıkan tartışmanın sebebi 9 yaşındaki velayeti babasında olan kıza benim bakmam. Kızıma 'çocuğa annen neden bakıyor' diye kızıp darp edip kafasına silah dayamış bundan dolayı çıkan tartışmada kızım da kendini korumak isterken Cengiz vurulmuş" dedi

Anne Çetinöz kızının 2 yıldır sürekli şiddete uğradığını, ameliyat olduktan sonra bile şiddet gördüğünü ileri sürerek, "Kızım en son darp edilip bize geldiğinde kızımın yediği dayaktan dolayı saçları elime geldi. O saçları ben hala saklıyorum. Kızım sürekli dayak yiyordu. Bu nedenle de iki kez darp raporu aldık birinde Cengiz evden 6 ay uzaklaştırma aldı. Ona kızım boşanma davası bile açmıştı. Ama her seferinde kızımı korkutup ya da kandırıp geri evine götürmeyi başarıyordu" diye konuştu.

Gözyaşları döken Çetinöz, kızının evlendiğinden beri hakaret, şiddet, tehdit ve şantaja maruz kaldığını söyleyerek şunları anlattı:

"Ben kızıma defalarca darp raporu alıp eve getirdim ama 1 hafta sonra neyle tehdit ediyorsa çocuğum kendi ayağıyla gidiyordu. Kızım bir gün beni aradı ve 'anne beni öldü bilin' dedi. Açıkçası ben kızımın ölüsünü bekliyordum. 2 yıldır evlilerdi sürekli şiddet uyguluyordu. Kızım 15 Ocak'ta mide ameliyatı oldu, ben ziyaretine gittim bu yüzden kavga çıkardı 22 Ocak'ta zaten görüntülerde de var darp etti. Ben 1 aydan bu yana daha geçen pazar günü kızımı görebildim. Çocuğum çok güçlü onun arkasındayım ölene kadar da olacağım. Ben bu saatten sonra devletime güveniyorum başka kimseye değil. Çocuğum bana geldiği zaman taradığım saçlarını saklıyorum. Zaten adam sürekli kafasına vuruyordu kulaklarında yırtıklar vardı."

Bu arada 2019 yılında Cengiz A.'nın Gizem A. ile markette tartışıp ona tokat atıp arkasından da bir şey fırlatması saniye saniye görüntülendi.

(Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya/İHA)

Şiddetin kanıtı kızının saçlarını gösterip ağladı

kızım dizisi, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.06.2020 09:58 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Şiddetin kanıtı kızının saçlarını gösterip ağladı - Son Dakika

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