Şiddetin Karşısında Kadınların Yanındayız Etkinliği Düzenlendi 08-12-2021 - Son Dakika
Üye Girişi

Şiddetin Karşısında Kadınların Yanındayız Etkinliği Düzenlendi 08-12-2021

11.12.2021 00:10
Şiddetin Karşısında Kadınların Yanındayız Etkinliği Düzenlendi 08-12-2021

Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezimiz ile Tekirdağ Valiliği İl Jandarma Komutanlığı iş birliğinde "Şiddetin Karşısında Kadınların Yanındayız" etkinliği 07. 12. 2021 tarihinde Rektörlük Konferans Salonunda düzenlendi.

Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezimiz ile Tekirdağ Valiliği İl Jandarma Komutanlığı iş birliğinde "Şiddetin Karşısında Kadınların Yanındayız" etkinliği 07. 12. 2021 tarihinde Rektörlük Konferans Salonunda düzenlendi.

Uluslararası öğrencilere yönelik olarak İngilizce düzenlenen etkinliğe, Tekirdağ il Jandarma Komutanı Jandarma Albay Osman KILIÇ, Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yılmaz ÇAKICI, Merkez Müdürümüz Dr. Öğr. Üyesi Ezgi CANKURT, Uluslararası Öğrenciler Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Harun GÖÇERLER, akademik ve idari personel ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Merkez Müdürümüz Dr. Öğr. Üyesi Ezgi CANKURT, etkinlikte "Kadına Karşı Şiddetin Ceza Hukuku Bağlamında Değerlendirilmesi" adlı tebliğini sundu.

Etkinlik aynı zamanda Üniversitemiz YouTube Kanalı NKÜTV'de de canlı olarak yayınlanmıştır.

Etkinliğe erişmek için tıklayınız.

YORUMLAR
500
10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari sanık yakalandı 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari sanık yakalandı Tarihi sikkeler istihbaratla ele geçirildi Tarihi sikkeler istihbaratla ele geçirildi Başkent'te tarihi eser kaçakçısı yakalandı Başkent'te tarihi eser kaçakçısı yakalandı
Kaynak: Habermetre

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Tekirdağ, Rektör, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum Şiddetin Karşısında Kadınların Yanındayız Etkinliği Düzenlendi 08-12-2021 - Son Dakika

Bu haber Habermetre tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Habermetre tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Habermetre kurumudur.

Son Dakika
01:02 Ebru Şancı'dan dekoltesini kapatmaya çalışan eşine "RTÜK Genel Müdürü" esprisi
00:38 Meteoroloji'den hafta sonu için sağanak yağış uyarısı: Sel ve su baskını olabilir
00:09 Ersan Şen'in "Cemal Metin Avcı'ya verilen haksız tahrik indirimi kararı doğru" sözü eleştiri oklarının hedefi oldu
23:59 CSKA Sofya forması giyen futbolcudan haber yok! Kulübü açıklama yaptı: Kendisinden haber alamıyoruz
23:10 Marmaris'teki yangının acı bilançosunu Bakan Kirişci paylaştı: 4 bin 500 hektar alan küle döndü
22:59 Fenerbahçe'ye transfer olması beklenen Abdülkerim Bardakcı Galatasaray'la yarın sözleşme imzalayacak! İşte ilk sözleri
22:46 Mehmet Ağar'ın sözlerine Sedat Peker'den yanıt: Bu işi düzelt yoksa SADAT'çılardan kötü duruma düşersin
22:30 Kalvin Phillips yeniz sezonda Manchester City forması giyecek
22:08 Vatandaş, Kılıçdaroğlu'na tavlada meydan okudu: Benimle tavla oynarsan, oyumu sana vereceğim
21:45 Chelsea'nin yeni sahibi gözünü kararttı! Ayırdığı transfer bütçesi dudak uçuklattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2022 01:07:29. #1.13#
SON DAKİKA: Şiddetin Karşısında Kadınların Yanındayız Etkinliği Düzenlendi 08-12-2021 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement