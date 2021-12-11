Uluslararası öğrencilere yönelik olarak İngilizce düzenlenen etkinliğe, Tekirdağ il Jandarma Komutanı Jandarma Albay Osman KILIÇ, Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yılmaz ÇAKICI, Merkez Müdürümüz Dr. Öğr. Üyesi Ezgi CANKURT, Uluslararası Öğrenciler Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Harun GÖÇERLER, akademik ve idari personel ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Kaynak: Habermetre

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Son Dakika › Toplum › Şiddetin Karşısında Kadınların Yanındayız Etkinliği Düzenlendi 08-12-2021 - Son Dakika

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