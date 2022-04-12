Şiddetinden kaçtığı dini nikahlı kocası, yaşadığı evi kurşunladı - Son Dakika
Üye Girişi

Şiddetinden kaçtığı dini nikahlı kocası, yaşadığı evi kurşunladı

12.04.2022 19:24

Şiddetinden kaçtığı dini nikahlı kocası, yaşadığı evi kurşunladı Antalya'nın Manavgat ilçesinde tartışıp darp ettiği dini nikahlı eşinin, evi terk edip kız kardeşinin evine sığınmasına kızan Ö.D., eşinin kaldığı eve tüfekle ateş açtıktan sonra otomobiliyle kaçtı.

Şiddetinden kaçtığı dini nikahlı kocası, yaşadığı evi kurşunladı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde tartışıp darp ettiği dini nikahlı eşinin, evi terk edip kız kardeşinin evine sığınmasına kızan Ö.D., eşinin kaldığı eve tüfekle ateş açtıktan sonra otomobiliyle kaçtı. Kaçtığı otomobili takibe alan Jandarma ekipleri, köpek barınağı yakınlarında aracı bırakıp kaçan Ö.D.'yi kısa sürede yakaladı.

Edinilen bilgiye göre Ulualan mevkiinde yaşayan N.K. isimli kadın Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakoluna müracaatta bulunarak dini nikahlı eşi Ö.D.'nin kendisini darp ettiğini, bundan dolayı evi terk ederek ablası İ.K.'nin evine gittiğini belirterek Ö.D.'den şikayetçi oldu. Önceki gün Ö.D.'nin 07 N 2281 plakalı araç ile eşinin yanında kalmış olduğu İ.K.'nın Demirciler Mahallesi Ulualan mevkiindeki evine gelerek tüfek ile eve doğru ateş ederek olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine Ö.D.'nin kaçtığı araç Jandarma ekiplerince takibe alındı. Yakalanacağını anlayan Ö.D. içerisinde küçük yaştaki 3 çocuğun bulunduğu otomobili Manavgat Belediyesi Hayvan Barınağı önünde bırakıp kaçarken, olayda kullandığı tüfeği de barınağın tellerinden içeriye attı. Ö.D., kısa süre sonra jandarma ekiplerince yakalanarak Merkez Jandarma Karakoluna getirildi.

N.K. ve İ.K.'nın şikayetçi olduğu Ö.D. hakkında genel güvenliği tehlikeye sokmak ve eşini kasten yaralamak suçlarından işlem yapılırken, ayrıca silah kanununa muhalefetten para cezası, otomobilinin eksiklerinden dolayı da para cezası uygulandı.

Şiddetinden kaçtığı dini nikahlı kocası, yaşadığı evi kurşunladı
Şiddetinden kaçtığı dini nikahlı kocası, yaşadığı evi kurşunladı
Şiddetinden kaçtığı dini nikahlı kocası, yaşadığı evi kurşunladı

YORUMLAR
500
Son dakika haber! Antalya'da dini nikahlı eşinin sığındığı eve ateş eden kişi gözaltına alındı Son dakika haber! Antalya'da dini nikahlı eşinin sığındığı eve ateş eden kişi gözaltına alındı

Manavgat, Jandarma, Antalya, Köpek, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şiddetinden kaçtığı dini nikahlı kocası, yaşadığı evi kurşunladı - Son Dakika


Son Dakika
19:16 Diyarbekirspor'dan eşi benzeri görülmemiş açıklama!
19:05 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor
18:42 75 yaşındaki yolcuya saldıran İETT şoförü tutuklandı
18:27 Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: Karadeniz'de sürüklenen mayınları ANKA tespit etti
18:23 Derbi zaferi sonrası Fenerbahçeli futbolcudan Luiz Gustavo'ya olay hareket
18:01 New York'ta metroda düzenlenen saldırıda, saldırgan her şeyi detayına kadar planlamış
17:53 Cinsel organıyla 9 kiloluk ağırlık kaldıran kadın, milyonlarca izlenme aldı
17:52 Çalışanları enflasyondan korumak için Memur-Sen'den açıklama: Eşel – mobil sistemine geçelim
17:49 Ezeli rakibi, Luis Suarez'i Fenerbahçe'nin elinden kaptı!
17:36 New York'taki metro istasyonuna saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı! Saldırıyı henüz kimse üstlenmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2022 19:30:51. #1.12#
SON DAKİKA: Şiddetinden kaçtığı dini nikahlı kocası, yaşadığı evi kurşunladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement