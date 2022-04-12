Şiddetinden kaçtığı imam nikahlı kocası, yaşadığı evi kurşunladı - Son Dakika
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Şiddetinden kaçtığı imam nikahlı kocası, yaşadığı evi kurşunladı

12.04.2022 11:35
Şiddetinden kaçtığı imam nikahlı kocası, yaşadığı evi kurşunladı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tartışıp darp ettiği imam nikahlı eşinin, evi terk edip kız kardeşinin evine sığınmasına kızan Ö.D., eşinin kaldığı eve tüfekle ateş açtıktan sonra otomobiliyle kaçtı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tartışıp darp ettiği imam nikahlı eşinin, evi terk edip kız kardeşinin evine sığınmasına kızan Ö.D., eşinin kaldığı eve tüfekle ateş açtıktan sonra otomobiliyle kaçtı. Ö.D.'nin kaçtığı otomobili takibe alan Jandarma ekipleri, köpek barınağı yakınlarında aracı bırakıp kaçan Ö.D.'yi kısa sürede yakaladı.

Edinilen bilgiye göre Ulualan mevkiinde yaşayan N.K. isimli kadın Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakoluna müracaatta bulunarak imam nikahlı eşi Ö.D.'nin kendisini darp ettiğini, bundan dolayı evi terk ederek ablası İ.K.'nin evine gittiğini belirterek Ö.D.'den şikayetçi oldu.

Önceki gün Ö.D.'nin 07 N 2281 plakalı araç ile eşinin yanında kalmış olduğu İ.K.'nın Demirciler Mahallesi Ulualan mevkiindeki evine gelerek tüfek ile eve doğru ateş ederek olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine Ö.D.'nin kaçtığı araç Jandarma ekiplerince takibe alındı. Yakalanacağını anlayan Ö.D. içerisinde küçük yaştaki 3 çocuğun bulunduğu otomobili Manavgat Belediyesi Hayvan Barınağı önünde bırakıp kaçarken, olayda kullandığı tüfeği de barınağın tellerinden içeriye attı. Ö.D., kısa süre sonra jandarma ekiplerince yakalanarak Merkez Jandarma Karakoluna getirildi.

N.K. ve İ.K.'nın şikayetçi olduğu Ö.D. hakkında genel güvenliği tehlikeye sokmak ve eşini kasten yaralamak suçlarından işlem yapılırken, ayrıca silah kanununa muhalefetten para cezası, otomobilinin eksiklerinden dolayı da para cezası uygulandı.

(Arif Kaplan/ İHA)

Şiddetinden kaçtığı imam nikahlı kocası, yaşadığı evi kurşunladı
Şiddetinden kaçtığı imam nikahlı kocası, yaşadığı evi kurşunladı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Şiddetinden kaçtığı imam nikahlı kocası, yaşadığı evi kurşunladı - Son Dakika


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