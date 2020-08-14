ŞİDDETLİ BEL AĞRISIYLA GİTTİ, KEMİK İLİĞİ KANSERİ OLDUĞUNU ÖĞRENDİ - Son Dakika

İstanbul 'da yaşayan 41 yaşındaki Adnan Taşkan, şiddetli bel ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Uzun süren tetkikler sonrası Taşkan'ın kemik iliği kanseri olduğu belirlendi. Hastalığın bel ağrısı şikayetiyle karıştırıldığını ve teşhisinin zor olduğunu belirten Hematoloji ve Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Yener Koç , "Kemik zayıfladığında omurgada kırıklar oluyor. Hastalar bu nedenle bel ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuruyor. Hastalıkta son 20 yıldır otolog kök hücre nakli bir numaralı tedavi olarak uygulanıyorö dedi.

İstanbul'da yaşayan 2 çocuk babası Adnan Taşkan, geçen yıl şiddetli bel ağrısı yaşamaya başladı. Ağrıları geçmeyince soluğu beyin ve sinir cerrahisinde alan Taşkan, uygulanan tedaviden bir sonuç alamadı. Ağrıları geçmeyen ve omurunda çökme yaşanan Adnan Taşkan, yapılan pozitron emisyon tomografisi (PET-CT) ile kemik iliği kanseri (multipl miyelom) olduğunu öğrendi. Kemoterapiyle tedavisi başlayan Taşkan'a, kendi kök hücresinden (otolog) nakil yapıldı.

"DURUP DURURKEN OMUR KIRILMASI YAŞADIMNakil sonrası kendisini çok iyi hissettiğini belirten Adnan Taşkan, "2019 yılında şiddetli bel ağrısı ile önce beyin cerrahına başvurdum. Durup dururken omur kırılması yaşadığımı öğrendim. Hücreler kemiği seviyormuş. Ardından tedaviden sonuç alamayınca pozitron emisyon tomografisi (PET-CT) ile kemik iliği kanseri olduğumu öğrendim. Kemoterapiye başlandı ve bununla hastalığın etkileri iyice azaltıldı. Nakil olacak pozisyona geldikten sonra yaklaşık 17 gün önce nakil oldum. Şu anda kendimi çok iyi hissediyorumö diye konuştu."HASTALAR BEL AĞRISI ŞİKAYETİYLE BAŞVURABİLİYORTaşkan'ın tedavisini gerçekleştiren Medicana International İstanbul Hastanesi Hematoloji ve Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Yener Koç ise kemik iliği kanserinin (multipl miyelom), kemikte değil ilikte olduğunu ve zaman için kişinin kemik yapısını olumsuz etkilediğini belirtti. Prof. Dr. Yener Koç, "Bu hücreler iliği doldurarak kemiği eritmeye başlıyor. Kemik zayıfladığında omurgada çökme ve kırıklar oluyor. O nedenle hastalar, bel ağrıları ya da belde cerrahi müdahale gerektiren komplikasyonlarla bize başvuruyor. Sonradan multipmiyolom olduğu ortaya çıkıyor. Multipmiyolom nadir rastlanan bir hastalık, teşhisi de zor. Hekimin aklına böyle bir şüphe gelmezse kolayca teşhis edilemez. Bunun için de kemik iliği testi gibi özel testler gerekiyor. 3 testle birlikte kesin teşhisi koyabiliyoruzö değerlendirmesinde bulundu."ANESTEZİ OLMADAN AMELİYATHANEYE İNMEDEN KİŞİ KENDİNE KÖK HÜCRE VEREBİLİYORHastalığın tedavisinde son 20 yıldır otolog kök hücre naklinin en etkin tedavi olduğunu ifade eden Prof. Dr. Yener Koç, "Daha etkin bir tedavi henüz bulunamadı. Yardımcı ilaçlar var ama biz bu ilaçları otolog kök hücre naklinden önce ya da sonra hastalığı daha da azaltmak ya da yaşamı uzatmak için kullanıyoruz. 20 yıldır ameliyathanede ilik toplamıyoruz. Kök hücre ilikten değil de kandan toplanıyor. Bizim iliği 50 kat fazla çalıştıran ilaçlarımız var ve ilikte kan yapıcı hücreler arttıktan sonra yüzde 1'i kana çıkıyor. Bizim makinelerimiz de o yüzde 1'i topluyor. Anestezi olmadan ameliyathaneye inmeden kişi kendine kök hücre verebiliyor. Önceden ilik nakli diyorduk şimdi kök hücre nakli demeye başladıkö diye konuştu.50 YAŞ ÜSTÜNDEKİ KİŞİLER DİKKAT!Kemik iliği kanserinin genellikle 50 yaş üzerindeki kişilerde görüldüğünü anlatan Prof. Dr. Koç, "Bu kişilerde bel ağrısı ve sedimantasyon yüksekliği varsa o kişiler kemik iliği kanseri açısından araştırılmalı. Bu hastalar bel ağrısı şikayetiyle fizik tedaviye, ortopedistlere, beyin cerrahisine gidebiliyor. Bu branşlarda yapılan tetkik ya da operasyon sonucu miyolama ortaya çıkıyor ve bize geliyorlarö dedi.

- İstanbul