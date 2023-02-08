Şiddetli deprem evde yakaladı, korkuları kameraya yansıdı: "Allah'ım sen bizi koru" - Son Dakika
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Şiddetli deprem evde yakaladı, korkuları kameraya yansıdı: "Allah'ım sen bizi koru"

08.02.2023 23:02

Şiddetli deprem evde yakaladı, korkuları kameraya yansıdı: "Allah'ım sen bizi koru" "Ağlama anne, baba çok deprem oluyor.

Şiddetli deprem evde yakaladı, korkuları kameraya yansıdı: " Allah'ım sen bizi koru"

"Ağlama anne, baba çok deprem oluyor. Allah'ım sen bizi koru. La havle vela kuvvete illa billahil"

HATAY - Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde deprem anı dehşete düşürdü. Evin içinde çekilen görüntülerde korku yaşayan vatandaşların çığlıkları kameraya yansırken "Ağlama anne, baba çok deprem oluyor. Allah'ım sen bizi koru." sözleri yürekleri parçaladı.

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler Türkiye'yi büyük üzüntüye boğdu. Deprem sonrasında herkes gelecek güzel haberlere yoğunlaşırken depremin şiddetini gösteren bir görüntü daha ortaya çıktı. Görüntülerde deprem anında evin içinde yaşanan korku ve panik kameraya yansırken insanların depremin şiddeti kameraya yansıdı. Deprem esnasında "Ağlama anne, baba çok deprem oluyor. Allah'ın sen bizi koru. La havle vela kuvvete illa billahil" sesi duyuldu.

Kaynak: İHA
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Kahramanmaraş, Deprem, Hatay, Allah, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şiddetli deprem evde yakaladı, korkuları kameraya yansıdı: 'Allah'ım sen bizi koru' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şiddetli deprem evde yakaladı, korkuları kameraya yansıdı: "Allah'ım sen bizi koru" - Son Dakika
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