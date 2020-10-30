Şiddetli deprem Manisalıları sokağa döktü - Son Dakika

Şiddetli deprem Manisalıları sokağa döktü

MANİSA - İzmir Seferihisar merkezli 6.6 büyüklüğünde deprem Manisa'da da şiddetli bir şekilde hissedildi. Panikle dışarı çıkan vatandaşlar uzun süre korku dolu anlar yaşadı.

Merkez üssü İzmir'in Seferihisar açıkları olan 6.6 büyüklüğünde deprem Manisa'da da şiddetli bir şekilde hissedildi. Depremin başlamasıyla birlikte Manisalılar da cadde ve sokaklara fırladı. Bazı vatandaşların ağladığı görüldü.