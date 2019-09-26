Son Dakika Haberleri: Şiddetli deprem Tekirdağ'da hissedildi
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Şiddetli deprem Tekirdağ'da hissedildi

1 saat önce

İstanbul'da saat 13.59 sıralarında kent genelinde hissedilen şiddetli bir deprem meydana geldi.

Şiddetli deprem Tekirdağ'da hissedildi, System.String[]

İstanbul'da saat 13.59 sıralarında kent genelinde hissedilen şiddetli bir deprem meydana geldi. Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi'nden alınan ilk bilgiye göre deprem 5.8 büyüklüğündeki deprem Tekirdağ'da da hissedildi.


Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) verilerine göre, yerin 12 kilometre altında gerçekleşen depremin merkez üssü Silivri ve Marmara Ereğlisi'nin 20 kilometre açıkları. Sarsıntının meydana geldiği noktanın İstanbul merkezine uzaklığı ise 67 kilometre. Deprem Trakya genelinde Tekirdağ başta olmak üzere birçok ilçede de hissedildi. Sarsıntı anında bazı vatandaşlar paniğe kapılarak dışarı çıktı. - TEKİRDAĞ

Marmara Ereğlisi, İstanbul, Tekirdağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 02:34 Kaynak: İHA
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