Şiddetli dolu etkili oldu - Son Dakika

Şiddetli dolu etkili oldu
6 saat önce
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde şiddetli dolu, hayatı olumsuz etkiledi.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde şiddetli dolu, hayatı olumsuz etkiledi.
İlçe merkezinde yağmurun ardından bir süre dolu etkili oldu. Dolunun iriliği nedeniyle zemin beyaza büründü.
Yağışlar nedeniyle tarım arazilerinde hasar oluştuğu bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 05:39 Kaynak: AA
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