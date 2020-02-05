Şiddetli esen rüzgar, okulun dış kaplama malzemelerini yerinden söktü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şiddetli esen rüzgar, okulun dış kaplama malzemelerini yerinden söktü - Son Dakika

Şiddetli esen rüzgar, okulun dış kaplama malzemelerini yerinden söktü

7 saat önce

Develi'de esen şiddetli rüzgar Mustafa Asım Köksal Anadolu Lisesi'nin dış kaplama malzemelerini yerinden söktü.

Şiddetli esen rüzgar, okulun dış kaplama malzemelerini yerinden söktü, System.String[]

Develi'de esen şiddetli rüzgar Mustafa Asım Köksal Anadolu Lisesi'nin dış kaplama malzemelerini yerinden söktü.


Develi ilçesinde şiddetli rüzgar etkili oldu. Şiddetli rüzgar nedeniyle Şehit Üsteğmen Hasan Şahan mahallesinde bulunan Mustafa Asım Köksal Anadolu Lisesi'nin dış kaplama malzemeleri yerinden söküldü. Okul yönetimi öğrencilerin zarar görmemesi için güvenlik önlemi aldı. - KAYSERİ

Mustafa Asım Köksal, Anadolu Lisesi, Develi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 05:27 Kaynak: İHA
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