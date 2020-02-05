Şiddetli esen rüzgar, okulun dış kaplama malzemelerini yerinden söktü - Son Dakika

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Şiddetli esen rüzgar, okulun dış kaplama malzemelerini yerinden söktü
7 saat önce
Develi'de esen şiddetli rüzgar Mustafa Asım Köksal Anadolu Lisesi'nin dış kaplama malzemelerini yerinden söktü.
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 05:27 Kaynak: İHA
Develi'de esen şiddetli rüzgar Mustafa Asım Köksal Anadolu Lisesi'nin dış kaplama malzemelerini yerinden söktü.
Develi ilçesinde şiddetli rüzgar etkili oldu. Şiddetli rüzgar nedeniyle Şehit Üsteğmen Hasan Şahan mahallesinde bulunan Mustafa Asım Köksal Anadolu Lisesi'nin dış kaplama malzemeleri yerinden söküldü. Okul yönetimi öğrencilerin zarar görmemesi için güvenlik önlemi aldı. - KAYSERİ
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