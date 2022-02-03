Şiddetli fırtına ağacı devirdi - Son Dakika

Manisa'da dün gece etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle parkta bulunan bir ağaç devrilirken, ağacın devrilmesi nedeniyle yaralanan olmadı.

Manisa il genelinde dün akşam saatlerinde başlayan fırtına, gece yarısı yağmurla beraber etkisini arttırdı. Fırtına nedeniyle Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bulunan Fatih Parkı içerisindeki bir ağaç da kökünden sökülerek devrildi. Ağacın gece saatlerinde devrilmesi yaralanmanın da önüne geçti. Devrilen ağaç daha sonra belediye ekipleri tarafından parçalanarak kaldırıldı. - MANİSA