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Şiddetli fırtına ağacı devirdi - Son Dakika

Şiddetli fırtına ağacı devirdi

03.02.2022 11:55
Şiddetli fırtına ağacı devirdi

Manisa'da dün gece etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle parkta bulunan bir ağaç devrilirken, ağacın devrilmesi nedeniyle yaralanan olmadı.

Manisa'da dün gece etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle parkta bulunan bir ağaç devrilirken, ağacın devrilmesi nedeniyle yaralanan olmadı.

Manisa il genelinde dün akşam saatlerinde başlayan fırtına, gece yarısı yağmurla beraber etkisini arttırdı. Fırtına nedeniyle Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bulunan Fatih Parkı içerisindeki bir ağaç da kökünden sökülerek devrildi. Ağacın gece saatlerinde devrilmesi yaralanmanın da önüne geçti. Devrilen ağaç daha sonra belediye ekipleri tarafından parçalanarak kaldırıldı. - MANİSA

Şiddetli fırtına ağacı devirdi
Şiddetli fırtına ağacı devirdi

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Fırtına, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şiddetli fırtına ağacı devirdi - Son Dakika


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