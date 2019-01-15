Son Dakika Haberleri: Şiddetli Fırtına Ağacı Yerinden Söktü, Çatıları Uçurdu

Şiddetli Fırtına Ağacı Yerinden Söktü, Çatıları Uçurdu

37 dakika önce

Şiddetli fırtına ağacı yerinden söktü, çatıları uçurdu Toptancı Hal'in çatısı kamyonların üzerine devrildiANTALYA - Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde etkili olan şiddetli fırtına nedeni ile ağaç devrildi.

Şiddetli fırtına ağacı yerinden söktü, çatıları uçurdu
Toptancı Hal'in çatısı kamyonların üzerine devrildi

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde etkili olan şiddetli fırtına nedeni ile ağaç devrildi. Kumluca İlçesi'nde ise Toptancı Hal'inde ise Hal'in çatısı kamyonların üzerine devrildi.
Manavgat'ta sabah saatlerinde başlayan ve öğle saatlerinde hızını arttıran yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağmura bir süre sonra fırtına da eklendi. Şiddetli fırtına nedeni ile Beşkonak Mahallesi yolu üzerinde bulunan ağaç yan yattı. Yola yatan ağaç nedeni ile ulaşımda aksama yaşandı. Devrilen ağaç, ekipler tarafından yoldan kaldırıldı.
Öte yandan şiddetli fırtına nedeni ile Kumluca Hal'inde ise şiddetli nedeni ile Kumluca Toptancı Hal'inin ise çatısı sebze yüklemesi yapan kamyonların üzerine devrildi. Yağmurlu ve fırtınalı havanın akşam saatlerine kadar devam etmesi tahmin ediliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 03:54 Kaynak: İHA

Kumluca, Antalya, Manavgat, 3. Sayfa, Ekonomi
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