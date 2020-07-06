Şiddetli fırtına cami minaresini devirdi - Son Dakika

Şiddetli fırtına cami minaresini devirdi



MANİSA'nın Selendi ilçesinde, etkili olan fırtınada Aşıklar camisinin minaresi devrildi. Olayda şans eseri yaralanan olmadı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Kurtuluş Mahallesi'ndeki Atatürk Caddesi üzerinde bulunan Aşıklar Camii'nde meydana geldi. Akşam saatlerinde etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle, caminin minaresi devrildi. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, minarenin yıkıldığını fark eden vatandaşlar, durumu sağlık, polis, itaiye ve zabıta ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler çevre güvenliğini aldı. Yola devrilen cami minaresinin molozları, belediye ekiplerince temizlendi.