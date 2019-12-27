Şiddetli fırtına çatıyı caddenin ortasına uçurdu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Şiddetli fırtına çatıyı caddenin ortasına uçurdu - Son Dakika

Şiddetli fırtına çatıyı caddenin ortasına uçurdu

6 saat önce

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde şiddetli lodos nedeniyle bir binanın çatısı uçtu.

Şiddetli fırtına çatıyı caddenin ortasına uçurdu, System.String[]

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde şiddetli lodos nedeniyle bir binanın çatısı uçtu. Gece saatlerinde meydana gelen olay güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.


Olay, 23 Aralık gece saat 01.00 sıralarında Şehzadeler ilçesine bağlı 1. Anafartalar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şiddetli fırtına nedeniyle bir binanın çatısı yerinden fırlayarak caddeye düştü. Yaklaşık 100 metrekarelik çatı nedeniyle cadde tamamen trafiğe kapandı. Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine trafik ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Trafik ekipleri tarafından yol kapatılırken, itfaiye ekipleri çatıyı düştüğü yerden kaldırdı. Olayın gece saatlerinde meydana gelmesi ve o esnada caddede kimsenin bulunmaması facianın önüne geçti.


Çatının yola düşme anı güvenlik kamerasında


Çatının savrularak yolun ortasına düşme anı ise bir iş merkezinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Caddede hareket halindeki bir otomobilin geçmesinin hemen ardından çatı cadde ortasına düştü. O sırada bölgede devriyede olan polis ekipleri hemen olay yerine gelerek yol güvenliği aldı. Çatının düştüğü sırada kaldırımda bulunan bir sokak köpeğinin de korkup kaçması dikkat çekti. - MANİSA

Şehzadeler, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 09:30 Kaynak: İHA
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