Şiddetli fırtına çatıyı kağıt gibi savurdu - Son Dakika
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Şiddetli fırtına çatıyı kağıt gibi savurdu

03.03.2022 14:57

- Şiddetli fırtına çatıyı kağıt gibi savurdu Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde etkili olan şiddetli fırtınanın, bir binanın çatısını kağıt gibi havaya kaldırma anı kameralara yansıdı.

- Şiddetli fırtına çatıyı kağıt gibi savurdu

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde etkili olan şiddetli fırtınanın, bir binanın çatısını kağıt gibi havaya kaldırma anı kameralara yansıdı.

Elbistan genelinde dün gece saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli rüzgar, çeşitli olumsuzlukları da beraberinde getirdi. Şiddetli rüzgar, ilçeye bağlı Karaelbistan Mahallesi'nde bir eczanelerin de bulunduğu bir binanın çatısını uçurdu. Yine aynı mahallede bir ev ile Güvercinlik Mahallesi'nde de bir evin çatısı, fırtınaya dayanamayarak uçtu. Kopan çatı parçaları, rüzgar tarafından metrelerce taşındıktan sonra diğer evlerin bahçelerine düştü. Şiddetli rüzgar, ilçe merkezinde de işyerlerinin tabelalarına zarar verdi. Rüzgarın devirdiği ağaçlar ve kırılan dal parçaları da etrafa saçıldı. Yaşanan olumsuzluklarda büyük şans eseri, ölen ya da yaralanan olmadı.

Karaelbistan Mahallesi'nde uçan çatı tonlarca parçalarının altında kalmaktan son anda kurtulan adlı vatandaş ise olay anı şu şekilde anlattı, "Kalorifer dairesinden çıktım. Kömürü çıkardım evime geçerken çatı bir anda koptu. Eve kaçtım. Canımı zor kurtardım" dedi.

Çatının büyük bir gürültü ile uçtuğunu belirten komşu ev sahibi ise, "Burada bir can gitse ne olacaktı. Sabah saat 7'de uçtu. Hiç kimsenin evine bir şey olmadı. İçinde 2 tane can vardı Allah'tan onlara bir şey olmadı. Bina daha yeni yapıldı. Çatıda yapım hatası var diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Şiddetli fırtına çatıyı kağıt gibi savurdu
Şiddetli fırtına çatıyı kağıt gibi savurdu
Şiddetli fırtına çatıyı kağıt gibi savurdu

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Kahramanmaraş, Karaelbistan, Güvercinlik, Elbistan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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