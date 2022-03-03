Şiddetli fırtına çatıyı uçurdu - Son Dakika
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Şiddetli fırtına çatıyı uçurdu

03.03.2022 10:58
Şiddetli fırtına çatıyı uçurdu

Malatya'da sabah saatlerinde etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle bir iş yerinin çatısı uçtu.

Malatya'da sabah saatlerinde etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle bir iş yerinin çatısı uçtu.

Malatya'da sabah saatlerinde etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle Yeşilyurt ilçesine bağlı Görgü Mahallesi'nde bir iş yerinin çatısı uçtu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, olayda kimsenin yaralanmadığı belirtildi. Ekipler bölgede çatı enkazını kaldırma çalışmaları başlatırken, yetkililer şiddetli fırtına nedeniyle benzer durumlara karşı vatandaşları uyardı. - MALATYA

Şiddetli fırtına çatıyı uçurdu
Şiddetli fırtına çatıyı uçurdu

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Yeşilyurt, Malatya, Fırtına, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şiddetli fırtına çatıyı uçurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şiddetli fırtına çatıyı uçurdu - Son Dakika
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