Şiddetli fırtına gemideki 6 konteyneri denize düşürdü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şiddetli fırtına gemideki 6 konteyneri denize düşürdü - Son Dakika

Şiddetli fırtına gemideki 6 konteyneri denize düşürdü

7 saat önce

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarında etkili olan poyraz fırtınası sebebiyle bir gemide bulunan 6 konteyner denize düştü.

Şiddetli fırtına gemideki 6 konteyneri denize düşürdü, System.String[]

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarında etkili olan poyraz fırtınası sebebiyle bir gemide bulunan 6 konteyner denize düştü.


Bursa'nın Gemlik Limanı'ndan İzmir'in Aliağa Limanı'na doğru yol alan Panama Bayraklı 'MedKon isimli gemi Bozcaada açıklarında şiddetli fırtınaya yakalandı. 6 bin 285 grostonluk 100 metre uzunluğundaki dev gemi içindeki 6 konteyner, saatte hızı 80-110 kilometre arasında değişen poyraz fırtınası sebebiyle yerinden sökülerek denize devrildi. Gemi kaptanı tarafından konuyla ilgili Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü bilgilendirildi.


Yaşanan durum üzerine MedKon İstanbul Bozcaada'nın kuzeyine demir atarak beklemeye geçti. Bölgeden geçiş yapacak diğer gemilere ise uyarı yapılıyor. - ÇANAKKALE

Poyraz Fırtınası, Çanakkale, Bozcaada, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 10:39 Kaynak: İHA
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