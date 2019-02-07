Şiddetli Fırtına Hatay'da Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Hatay'da dün gece saatlerinden itibaren etkisini arttıran fırtına hayatı olumsuz etkiliyor.

Hatay'da dün gece saatlerinden itibaren etkisini arttıran fırtına hayatı olumsuz etkiliyor.



Şiddetli fırtına özellikle kıyı şeridinde bulunan Samandağ, Arsuz ve İskenderun ilçelerinde hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.



Dün gece saatlerinden itibaren Samandağ ilçesinde etkisini arttıran fırtına, kıyı şeridinin yakınında bulunan evlerin su depolarını yerinden söktü. Gece saatlerinde deniz suyunun caddeye kadar taştığı öğrenilirken yollardaki çöp konteynırları da şiddetli fırtına nedeniyle devrildi.



Fırtına merkez ilçe Antakya'da da yerini yağışa bıraktı. - HATAY

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