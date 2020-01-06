Şiddetli fırtına, Lapseki'nin simgesi Pegasus Heykeli'ni devirdi - Son Dakika

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Şiddetli fırtına, Lapseki'nin simgesi Pegasus Heykeli'ni devirdi
6 saat önce
Şiddetli fırtına, Lapseki'nin simgesi Pegasus Heykeli'ni devirdiÇanakkale'de saatteki hızı zaman zaman 100 kilometreyi bulan şiddetli poyraz fırtınası, Lapseki ilçesi iskelesi girişinde bulunan Pegasus (Uçan At) heykelinin kaidesinden koparak yıkılmasına yol açtı.
Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 10:07 Kaynak: DHA
Şiddetli fırtına, Lapseki
'nin simgesi Pegasus
Heykeli'ni devirdi
Çanakkale'de saatteki hızı zaman zaman 100 kilometreyi bulan şiddetli poyraz fırtınası, Lapseki ilçesi iskelesi girişinde bulunan Pegasus (Uçan At) heykelinin kaidesinden koparak yıkılmasına yol açtı. Kaidesiyle birlikte 5.5 metre yüksekliğinde olan heykelde hasar meydana geldi. Lapseki Belediyesi ekipleri tarafından bulunduğu yerden kaldırılan Pegasus heykelinin, onarıldıktan sonra yeniden yerine konacağı bildirildi.
- Lapsekiçanakkale
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