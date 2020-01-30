Şiddetli fırtına Malkara Kültür Sarayı çatısına hasar verdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şiddetli fırtına Malkara Kültür Sarayı çatısına hasar verdi - Son Dakika

Şiddetli fırtına Malkara Kültür Sarayı çatısına hasar verdi

7 saat önce

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kısa süreli fırtına Kültür Sarayı'nın çatısına zarar verdi.

Şiddetli fırtına Malkara Kültür Sarayı çatısına hasar verdi, System.String[]

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kısa süreli fırtına Kültür Sarayı'nın çatısına zarar verdi.


Yağmur yağışı öncesi yaşanan kısa süreli şiddetli fırtına Malkara Kültür Sarayı'nın çatısının bir bölümünü havaya kaldırdı. Bazı çatı parçaları ise etrafa saçıldı. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen Malkara Belediyesi ekipleri, çatıda onarım yaptı.


Malkara Belediyesi Zabıta ekipleri de, tehlikeli alana ikaz bandı çekerek, güvenlik önlemi aldı. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Malkara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 01:43 Kaynak: İHA
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