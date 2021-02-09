Şiddetli fırtına nedeniyle otomobilin üzerine ağaç devrildi - Son Dakika
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Şiddetli fırtına nedeniyle otomobilin üzerine ağaç devrildi

09.02.2021 03:10
Şiddetli fırtına nedeniyle otomobilin üzerine ağaç devrildi

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, gece saatlerinden itibaren etkili olan fırtına nedeniyle bir ağaç, park halinde bulunan otomobilin üzerine devrildi.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, gece saatlerinden itibaren etkili olan fırtına nedeniyle bir ağaç, park halinde bulunan otomobilin üzerine devrildi. İtfaiye ekipleri yoğun uğraşlar sonucu devrilen ağacı kaldırdı, otomobilde maddi hasar oluştu.

Olay, gece saat 00.30 sıralarında Cumhurlyet Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Gece saatlerinde etkili olan şiddetli lodos nedeniyle Orta Park'ta bulunan ağaçlardan biri bulvar üzerinde park halinde bulunan 45 SP 900 plakalı otomobilin üzerine devrildi. Çevredekiler durumu itfaiyeye bildirdi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu İtfaiye Amirliğine bağlı ekipler olay yerine gelerek, otomobilin üzerine devrilen ağacı kaldırdı. Ağacın ince dallarının isabet ettiği otomobilde maddi hasar meydana gelmedi.

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Manisa ve ilçeleri için 'Turuncu Uyarı' vererek, vatandaşları fırtına ve kuvvetli rüzgara karşı uyarmıştı.


Kaynak: DHA
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Turgutlu, İtfaiye, Fırtına, Manisa, Güncel, Son Dakika

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