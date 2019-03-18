Son Dakika Haberleri: Şiddetli Fırtına Okulun Çatısını Uçurdu

Şiddetli Fırtına Okulun Çatısını Uçurdu

1 saat önce

Şiddetli fırtına okulun çatısını uçurduBİNGÖL - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde etkisini artıran fırtına nedeniyle bir okulun çatısının bir bölümü uçtu.

Şiddetli fırtına okulun çatısını uçurdu

BİNGÖL - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde etkisini artıran fırtına nedeniyle bir okulun çatısının bir bölümü uçtu. İlçede bazı ev ve iş yerlerinin çatılarındaki tentelerde zarar gördü.
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde dün esen kuvvetli rüzgarın akşam saatlerinden sabaha kadar fırtına şeklinde esmesi zarara neden oldu. Fırtına nedeniyle ilçedeki Anadolu Lisesi'nin çatısının bir bölümü uçtu. İlçede aynı zamanda bir çok ev ile iş yerinin çatısındaki tentelerde fırtınaya dayanamadı. Çatıların tente parçaları uçtu.
Bölgede fırtına etkisini yitirirken, ara ara kuvvetli rüzgarın beklendiği bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 12:12 Kaynak: İHA

Bingöl, Karlıova, Genel
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