Şiddetli fırtına sebebiyle duvar otomobilin üstüne devrildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şiddetli fırtına sebebiyle duvar otomobilin üstüne devrildi - Son Dakika

Şiddetli fırtına sebebiyle duvar otomobilin üstüne devrildi

6 saat önce

Çanakkale'de metruk bir binanın duvarı, il genelinde etkili olan poyraz fırtınası sebebiyle bir otomobilin üstüne devrildi.

Şiddetli fırtına sebebiyle duvar otomobilin üstüne devrildi, System.String[]

Çanakkale'de metruk bir binanın duvarı, il genelinde etkili olan poyraz fırtınası sebebiyle bir otomobilin üstüne devrildi.

Çanakkale'de dün geceden bu yana etkili olan poyraz fırtınası hayatı felç etti. Bugün öğle saatlerinde Fevzipaşa Mahallesi 1 numaralı Büyük Camii Sokak'taki metruk bir binanın duvarı fırtına sebebiyle Tahsin Avcı'ya ait 17 AZZ 545 plakalı otomobilin üzerine devrildi. Olayda şans eseri yaralanan olmadı.

Vatandaşların durumu zabıta ekiplerine bildirmesiyle bölgede güvenlik önlemleri alındı.

(İHA)

Poyraz Fırtınası, Fevzipaşa, Çanakkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 03:45 Kaynak: İHA
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