Şiddetli fırtına seralarda 3 milyon 555 bin lira hasara yol açtı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şiddetli fırtına seralarda 3 milyon 555 bin lira hasara yol açtı - Son Dakika

Şiddetli fırtına seralarda 3 milyon 555 bin lira hasara yol açtı

6 saat önce

Mersin'in Erdemli ilçesinde yaşanan şiddetli fırtına sonrasında seralarda yapılan ön hasar tespit çalışmasında hasarın 3 milyon 555 bin lira olduğu bildirildi.

Şiddetli fırtına seralarda 3 milyon 555 bin lira hasara yol açtı, System.String[]

Mersin'in Erdemli ilçesinde yaşanan şiddetli fırtına sonrasında seralarda yapılan ön hasar tespit çalışmasında hasarın 3 milyon 555 bin lira olduğu bildirildi.


Gece saatlerinde başlayan ve sabah saatlerinde etkisini arttıran şiddetli fırtına gün boyunca da devam ederek tarım arazilerini vurdu. Çoğunluğu domates serası olmak üzere seralarda maddi hasarlara yol açtı. Erdemli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce seralarda ön hasar tespiti için 7 ekip görevlendirildi. Ekipler Erdemli'ye bağlı 14 mahallede ön hasar tespit çalışması yaptı. Ön tespit çalışmasında şiddetli fırtınadan 404 çiftçiye ait 614 dekar sera alanını etkilediği belirlenirken, bu seralarda ise 3 milyon 555 bin lira hasar tespitinde bulunuldu. Kesin hasar miktarının ise detaylı çalışmanın ardından belirleneceği kaydedildi. - MERSİN

Erdemli, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 06:00 Kaynak: İHA
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