Şiddetli fırtına ve sağanak tatilcilere zor anlar yaşattı - Son Dakika
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Şiddetli fırtına ve sağanak tatilcilere zor anlar yaşattı

10.08.2022 19:23

Şiddetli fırtına ve sağanak tatilcilere zor anlar yaşattı Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Saroz Körfezi'nde etkili olan şiddetli fırtına ve sağanak hem tatilcilere hem de işletmecilere zor anlar yaşattı.

Şiddetli fırtına ve sağanak tatilcilere zor anlar yaşattı

EDİRNE - Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Saroz Körfezi'nde etkili olan şiddetli fırtına ve sağanak hem tatilcilere hem de işletmecilere zor anlar yaşattı.

Güneşli havanın tadını çıkarmak için sahile inen tatilciler, yağmura hazırlıksız yakalandı. Rüzgarın etkisini arttırmasıyla birlikte tesislerin hasır tente, şemsiye ve şezlongları yerinden sökülürken, tatilciler ise sığınacak yer aradı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısı gerçeğe dönüştü. Edirne'nin Keşan ilçesi Saros Körfezi'nde hafif şekilde başlayan ve etkisini arttıran şiddetli sağanak ve fırtına, hayatı olumsuz etkiledi.

Saros Körfezi kıyısındaki Erikli sahilindeki turistik tesislerin hasır tente, şemsiye, şezlong gibi portatif malzemeleri rüzgarla birlikte etrafa savruldu. Yağmur ve fırtınaya denizde yakalanan tatilciler ise adeta kaçacak yer aradı.

Sağanak ve fırtınanın etkisini kaybetmesiyle birlikte tatilciler yeniden denize koştu.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Şiddetli fırtına ve sağanak tatilcilere zor anlar yaşattı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şiddetli fırtına ve sağanak tatilcilere zor anlar yaşattı - Son Dakika
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