Şiddetli fırtınada evin duvarı devrildi, genç kız ölümden döndü - Son Dakika

Tokat'ta şiddetli fırtınada devrilen metruk binanın duvarı altında kalan genç kız ölümden döndü.

Edinilen bilgiye göre; Tokat'ta şiddetli rüzgar öğleden sonra etkili oldu. Bir çok evin çatısı uçarken, binalardan yola kiremit parçaları düştü. Soğukpınar Mahallesinde virane şekilde bulunan tarihi binanın ikinci katının duvarı yanındaki bahçeye uçtu. O esnada bahçede olan Fatma Merve Akar'ın (29) başına kerpiç ve tahta parçaları düştü. Olay yerine sevk edilen ambulansla Tokat Devlet Hastanesine kaldırılan genç kız tedaviye alındı. Hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilen Akar'ın hastanede müşahide altında tutulduğu öğrenildi. Mahalle muhtarı Rasim Yılmaz, yıkılmak üzere olan tarihi binaların tehlike saçtığını kaydetti.

OKUL BAHÇESİNE ÇAM AĞACI DEVRİLDİ

Plevne Anadolu Lisesi önünde bulunan çam ağacı rüzgarın etkisine dayanamadı. Şiddetli rüzgarın etkisi ile çam ağacı okul girişine devrildi. Okulların açık olmaması olası bir faciayı önledi. Belediye ekipleri tarafından çam ağacı kesildi.

(Nurhan İçmez/İHA)