Son Dakika Haberleri: Şiddetli Fırtınadan Çatılarını Brandalarla Korumaya Çalıştılar

Şiddetli Fırtınadan Çatılarını Brandalarla Korumaya Çalıştılar

2 saat önce

Şiddetli fırtınadan çatılarını brandalarla korumaya çalıştılar Yaşlı kadının evinin çatısı uçtuORDU - Ordu'da etkili olan rüzgar evlerin çatısını uçurdu, ağaçları kökünden söktü, elektrik hatlarına zarar verdi.

Şiddetli fırtınadan çatılarını brandalarla korumaya çalıştılar
Yaşlı kadının evinin çatısı uçtu

ORDU - Ordu'da etkili olan rüzgar evlerin çatısını uçurdu, ağaçları kökünden söktü, elektrik hatlarına zarar verdi.
Kabadüz ilçesinde gece boyu etkili olan şiddetli rüzgar evlerin çatısını zarar verdi, ağaçları devirdi.
İlçenin Yeşilada Mahallesi'nde tek başına yaşayan 85 yaşındaki Rabia Çeküç'ün evinin çatısı şiddetli rüzgar nedeniyle uçtu. Yaşlı kadının yardımına koşan komşular evin üzerini kardan korumak için çadırla kapattı.
Yeşilada Mahalle Muhtarı Beşir Arslan, gece saatlerinde esen şiddetli rüzgarla ağaçların devrildiğini söyledi. Mahallesinde bazı evlerin çatılarının zarar gördüğünü dile getiren Arslan, "Etkili olan fırtına nedeniyle mahallemde ağaçlar yerinden söküldü, elektrik kesintileri yaşandı. Teyzemizin evinin çatısı da rüzgarla uçtu. Komşularla birlikte evini kardan korumak için çatısına geçici olarak çadırla kapattık" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 12:43 Kaynak: İHA

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