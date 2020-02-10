Şiddetli fırtınadan etkilenen yolcu uçağı güçlükle iniş yaptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şiddetli fırtınadan etkilenen yolcu uçağı güçlükle iniş yaptı - Son Dakika

Şiddetli fırtınadan etkilenen yolcu uçağı güçlükle iniş yaptı

6 saat önce

Almanya'da Sebina Fırtınası'nın etkisiyle Düsseldorf Havalimanı'na zorlu bir iniş gerçekleştiren yolcu uçağı kameralara yansıdı.

Almanya'da Sebina Fırtınası'nın etkisiyle Düsseldorf Havalimanı'na zorlu bir iniş gerçekleştiren yolcu uçağı kameralara yansıdı.

Almanya'da etkili olan Sebina Fırtınası hayatı olumsuz etkiledi. Düsseldorf Havalimanı'nda bir yolcu uçağının fırtınanın etkisiyle zorlu bir iniş gerçekleştirdiği anlar kameraya saniye saniye yansıdı.

(İHA)

Şiddetli fırtınadan etkilenen yolcu uçağı güçlükle iniş yaptı

Düsselldorf, Almanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 04:00 Kaynak: İHA
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