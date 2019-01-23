Şiddetli Fırtınanın Ardından Normale Dönen Mersin Sahilleri Havadan Görüntülendi

Şiddetli fırtınanın ardından normale dönen Mersin sahilleri havadan görüntülendi Mersin'de geçtiğimiz hafta etkili olan ve saatteki hızı 110 kilometreyi bulan şiddetli fırtınanın sahil kesimlerinde meydana getirdiği afetin izleri büyük ölçüde silindi Havadan görüntülenen sahil yeniden...

Şiddetli fırtınanın ardından normale dönen Mersin sahilleri havadan görüntülendi

Mersin'de geçtiğimiz hafta etkili olan ve saatteki hızı 110 kilometreyi bulan şiddetli fırtınanın sahil kesimlerinde meydana getirdiği afetin izleri büyük ölçüde silindi

Havadan görüntülenen sahil yeniden eski görünümüne kavuştu



MERSİN - Mersin'de geçtiğimiz hafta etkili olan ve saatteki hızı 110 kilometreyi bulan şiddetli fırtınanın sahil kesimlerinde meydana getirdiği afetin izleri büyük ölçüde silindi. Havadan görüntülenen sahilin, yeniden eski görünümüne kavuştu görüldü.

Mersin'de geçtiğimiz hafta etkili olan şiddetli fırtına ve sağanak yağmur, kent yaşamını olumsuz etkiledi. Bir afete dönüşen fırtınanın etkisiyle deniz taşarak Mersin'in en işlek bulvarlarından biri olan Adnan Menderes Bulvarı'nı kapatırken, bir gün boyunca trafik akışı sağlanamamıştı. Kent içinde birçok yerde ağaçlar, elektrik direkleri, trafik lambaları ve panolar devrilirken, çok sayıda mahalleye de elektrik verilememişti. Aşırı yağışlar ise bazı mahallelerde su baskınlara yol açmıştı. Fırtınanın etkisiyle bir gemi karaya otururken, açıkta bekleyen ve kıyıda bağlı olan balıkçı tekne sahipleri de zor anlar yaşamıştı.

Öte yandan Mersin merkez ve ilçelerindeki seralar da parçalanarak sular altında kalmış, birçok dere ve çay taşarak yerleşim yerlerinde su baskınlarına neden olmuştu.

Sahil havadan görüntülendi

Şiddetli fırtınanın etkisiyle sahilde birçok taş, bank, iskele yerinden sökülürken, ayrıca derelerden ve çaydan denize gelen ağaçları da dalgalar kıyıya vurmuştu. Tüm sahil boyu fırtınadan zarar görürken, bir haftadan beri belediye ekipleri sahili temizlemek ve yerinden sökülen taş, bank ve iskeleleri onarmak için yoğun çaba sarf ediyor. Yapılan çalışmalar neticesinde sahil bandı büyük oranda temizlenirken, vatandaşlar da yeniden yoğun bir şekilde kullanmaya başladı. Drone ile havadan görüntülenen sahilin eski görünümüne kavuştuğu görülürken, ekiplerin bazı bölgelerde çalışması sürüyor.

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