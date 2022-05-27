Şiddetli geçimsizlik yaşadığı eşini tabanca ile vurarak öldürdü - Son Dakika
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Şiddetli geçimsizlik yaşadığı eşini tabanca ile vurarak öldürdü

27.05.2022 02:45
Şiddetli geçimsizlik yaşadığı eşini tabanca ile vurarak öldürdü

İZMİR'in Bornova ilçesinde, bir süredir eşi Rojda Ş.(43) ile şiddetli geçimsizlik yaşadığı ileri sürülen Nuh Ş., konuşmak içi eşinin kaldığı daireye geldi.

İZMİR'in Bornova ilçesinde, bir süredir eşi Rojda Ş.(43) ile şiddetli geçimsizlik yaşadığı ileri sürülen Nuh Ş., konuşmak içi eşinin kaldığı daireye geldi. Rojda Ş.'nin kapıyı açmaması üzerine tabanca ile kapıya ardı ardına ateş eden Nuh Ş., kapının arkasında bulunan eşini öldürdü.

Olay, saat 22.00 sıralarında Kazımdirik Mahallesi Üniversite Caddesi'nde 29 katlı lüks bir sitenin 14'üncü katında bulunan dairede meydana geldi. İddiaya göre, Nuh Ş. bir süredir şiddetli geçimsizlik yaşadığı eşi Rojda Ş.'nin yaşadığı siteye geldi. Rojda Ş.'nin bulunduğu daireye giden şüpheli, eşinin kapıyı açmaması üzerine tabanca ile ardı ardına ateş etti. Bu sırada kapının arkasında bulunan talihsiz kadın vuruldu. Şüpheli suç aletini olay yerinde bırakıp kaçarken, silah sesini duyan site sakinleri ve görevlileri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kapıda bulunan mermi izlerini görünce daireye girdi. Polisin yaptığı kontrolde, Rojda Ş. kapının ardında hareketsiz şekilde yatarken bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ise Rojda Ş.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Talihsiz kadının cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayet şüphelisi Nuh Ş.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


Şiddetli geçimsizlik yaşadığı eşini tabanca ile vurarak öldürdü
Şiddetli geçimsizlik yaşadığı eşini tabanca ile vurarak öldürdü
Şiddetli geçimsizlik yaşadığı eşini tabanca ile vurarak öldürdü
Şiddetli geçimsizlik yaşadığı eşini tabanca ile vurarak öldürdü
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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Şiddetli geçimsizlik yaşadığı eşini tabanca ile vurarak öldürdü - Son Dakika


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