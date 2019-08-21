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Şiddetli gök gürültüsü ve şimşek yürekleri ağza getirdi

8 dakika önce

Şiddetli gök gürültüsü ve şimşek yürekleri ağza getirdiİSTANBUL - İstanbul'da etkili olan yoğun yağışta şiddetli gök gürültüsü ve şimşek, sokaktaki vatandaşların yüreğini ağza getirdi.

Şiddetli gök gürültüsü ve şimşek yürekleri ağza getirdi
İSTANBUL - İstanbul'da etkili olan yoğun yağışta şiddetli gök gürültüsü ve şimşek, sokaktaki vatandaşların yüreğini ağza getirdi. O anlar kameralar tarafından kaydedilirken bir vatandaş gök gürültüsüyle koşmaya başladı.
Sabah saatlerinden itibaren yağması beklenen şiddetli yağmur Anadolu Yakasında etkili olmaya başladı. Yağmur esnasında oluşan şiddetli gök gürlemesi ve şimşek, o sırada sokakta yürüyen vatandaşların adeta yüreğini ağza getirdi. Yolda yürüyen bir vatandaş gök gürlemesi ile birlikte koşmaya başladı. Öte yandan yollarda su birikintileri oluştu. Araçlar su biriken yollarda ilerlemekte zorlandı.
İstanbul, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 12:24 Kaynak: İHA
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