Şiddetli gök gürültüsü ve şimşek yürekleri ağza getirdi
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Şiddetli gök gürültüsü ve şimşek yürekleri ağza getirdiİSTANBUL - İstanbul'da etkili olan yoğun yağışta şiddetli gök gürültüsü ve şimşek, sokaktaki vatandaşların yüreğini ağza getirdi.
Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 12:24 Kaynak: İHA
Şiddetli gök gürültüsü ve şimşek yürekleri ağza getirdi
İSTANBUL - İstanbul
'da etkili olan yoğun yağışta şiddetli gök gürültüsü ve şimşek, sokaktaki vatandaşların yüreğini ağza getirdi. O anlar kameralar tarafından kaydedilirken bir vatandaş gök gürültüsüyle koşmaya başladı. Sabah
saatlerinden itibaren yağması beklenen şiddetli yağmur Anadolu Yakasında etkili olmaya başladı. Yağmur esnasında oluşan şiddetli gök gürlemesi ve şimşek, o sırada sokakta yürüyen vatandaşların adeta yüreğini ağza getirdi. Yolda yürüyen bir vatandaş gök gürlemesi ile birlikte koşmaya başladı. Öte yandan yollarda su birikintileri oluştu. Araçlar su biriken yollarda ilerlemekte zorlandı.
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