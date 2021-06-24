Üye Girişi
Şiddetli Kabızlığa Ne İyi Gelir ve Nasıl Geçer? Şiddetli Kabızlık Nedenleri ve Tedavisi - Son Dakika

Şiddetli Kabızlığa Ne İyi Gelir ve Nasıl Geçer? Şiddetli Kabızlık Nedenleri ve Tedavisi

24.06.2021 22:54
Şiddetli Kabızlığa Ne İyi Gelir ve Nasıl Geçer? Şiddetli Kabızlık Nedenleri ve Tedavisi, System.String[]

Şiddetli kabızlığın pek çok nedeni olabilmektedir.

Şiddetli kabızlığın pek çok nedeni olabilmektedir. Bir takım hormonsal değişimler de yine şiddetli kabızlığa neden olmaktadır.

Şiddetli Kabızlığa Ne İyi Gelir ve Nasıl Geçer?

1) Kuru Erik

Kuru erik yoğun miktarda sorbitol içermektedir. Şiddetli kabızlığa en iyi gelen besinler ve meyveler arasında yer alan kuru erik sindirim kanalına oldukça iyi gelmektedir. Sindirim kanalındaki sıvı artışına katkıda bulunan kuru erik kabızlık şikayetlerinizi düzenli bir şekilde tüketmeniz durumunda şiddetli kabızlıktan doğal yollardan kurtulabilirsiniz.

2) Elma

Elma yapısı gereği yüksek oranda lif içermektedir. Yüksek lif içerdiğinden dolayı elma şiddetli kabızlığa çok iyi gelmektedir. Elma aynı zamanda pektin içermektedir. Bağırsaklarda ki yararlı bakterilerin çoğalmasını sağlayan elma böylece sindirim sistemine önemli fayda sağlar. Elma bağırsakların daha iyi çalışmasını ve sindirim kanalının geçiş hızını arttırır. Bu şekilde elma tüketimi şiddetli kabızlığa oldukça iyi gelir.

3) Armut

Yüksek lifli meyvelerden olan armut da sindirim sistemine en faydalı olan meyvelerden bir tanesidir. Armut yoğun miktarda sorbitol içeren meyvelerdendir. Dolayısıyla insan bağırsağına oldukça fayda sağlayan armut kolay bir şekilde bağırsaklarda emilir. Dışkı kıvamının da düzelmesini sağlayan armut şiddetli kabızlık şikayeti olanlara tavsiye edilir.

4) Kivi

Kivi hem çok sağlıklı hem de çok lezzetli bir meyvedir. Kivi meyvesi de yoğun miktarda lif içermektedir. Sindirim sistemine olumlu katkı sağlayan kivi şiddetli kabızlığı olanların tercihidir. Kivi aynı zamanda astinidain içermektedir. Bağırsaklarda ki yararlı enzimlerin salgılanmasını sağlayan kivi sindirime yardımcı olur.

5) İncir

İncir meyvesi de sindirim sistemine faydalı olan gıdalardan bir diğeridir. Yoğun miktarda lif içermektedir. İncir meyvesi fikain içermektedir. Fikain maddesi de sindirim kanalının daha iyi çalışmasına ve gerekli sindirim enzimlerinin salgılanmasını sağlar. İncir şiddetli kabızlık için tercih edebileceğiniz en güzel meyvelerden birisidir.

6) Ispanak

Ispanak en kolay sindirilen besinler arasında yer almaktadır. Yeşil yapraklı sebzeler arasında ıspanak yüksek miktarda lif içermektedir. Aynı zamanda ıspanak c vitamini ve k vitamini içermektedir. Ispanak düzenli olarak tüketerek şiddetli kabızlık şikayetlerinizi aza indirebilirsiniz.

Şiddetli Kabızlık Nedenleri

1) Hormonal Değişikler

Bir takım hormonal değişiklikler şiddetli kabızlığın en büyük nedenleri arasındadır. Bu durumda bağırsaklarda bir takım tıkanıklıklar meydana gelir. Hormonal değişikliklerin doğal bir sonucu olarak şiddetli kabızlık ortaya çıkmaktadır.

2) Çölyak Hastalığı

Çölyak hastalığı toplumda oldukça fazla teşhis konulan hastalıklardan bir tanesidir. Çölyak hastalığının bir sonucu olarak ortaya şiddetli kabızlık ortaya çıkmaktadır.

Diğer kabızlık nedenleri ise şu şekildedir;

Bağırsak iltihabı

Bağırsak kanseri

Şeker hastalığı

Hipotiroidizm

Şiddetli Kabızlık Tedavisi

Şiddetli kabızlığın öncelikle nedenleri detaylı bir şekilde araştırılması gerekir. Nedeni tespit edildikten sonra tedavi genellikle nedene bağlı olarak yapılır. Öncelikle kabızlık tedavisinde hastanın beslenme alışkanlıkları değiştirilir. Beslenme alışkanlıkları kötü olan hastaya yeni bir diyet listesi programı verilir. Bunun yanında beslenme alışkanlıklarını destekleyecek olan bir takım kabızlık ilaçları da tedavinin bir parçasıdır. Aynı zamanda doktor tarafından gerekirse lavman ya da diğer fitil tedavileri de uygulanmaktadır.

Şiddetli Kabızlığa Ne İyi Gelir ve Nasıl Geçer? Şiddetli Kabızlık Nedenleri ve Tedavisi

Erik, Kivi, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Şiddetli Kabızlığa Ne İyi Gelir ve Nasıl Geçer? Şiddetli Kabızlık Nedenleri ve Tedavisi - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

Marcus, Şevval Şahin'i kıskanınca Sabancıların torunu Kerem Kamışlı'yı denize attı! Lüks mekandakiler dondu kaldı 22:33 Marcus, Şevval Şahin'i kıskanınca Sabancıların torunu Kerem Kamışlı'yı denize attı! Lüks mekandakiler dondu kaldı Askerlerin yargılanmasıyla ilgili yeni düzenleme Meclis'te kabul edildi 21:38 Askerlerin yargılanmasıyla ilgili yeni düzenleme Meclis'te kabul edildi Galatasaray taraftarının mest olduğu anlar! Fatih Terim, Burak Elmas ve Bahattin Demirbilek bir araya geldi 20:50 Galatasaray taraftarının mest olduğu anlar! Fatih Terim, Burak Elmas ve Bahattin Demirbilek bir araya geldi
Bir Bitcoin vurgunu daha! Cajee kardeşler, 3,6 milyar dolarla ortadan kayboldu 20:06 Bir Bitcoin vurgunu daha! Cajee kardeşler, 3,6 milyar dolarla ortadan kayboldu Kılıçdaroğlu'ndan AK Parti'nin 18:43 Kılıçdaroğlu'ndan AK Parti'nin "Yüzde 45 oyumuz var" çıkışına yanıt: Haydi ne bekliyorsun, hemen seçim Önceki gün bebeğini kaybeden Şeyma Subaşı, plajda görüntülendi 17:50 Önceki gün bebeğini kaybeden Şeyma Subaşı, plajda görüntülendi
Üç gün önce evlendiği karısı yanı başında son nefesini verdi! Bu acının tarifi yok 17:27 Üç gün önce evlendiği karısı yanı başında son nefesini verdi! Bu acının tarifi yok AK Partili Özhaseki: Millet bizim zaafa uğradığımız gibi bir kanaate kapıldı ama yüzde 45 oyumuz var 15:57 AK Partili Özhaseki: Millet bizim zaafa uğradığımız gibi bir kanaate kapıldı ama yüzde 45 oyumuz var

Son Dakika Haberleri
17:52 İngiltere cephesinden Rusya'ya donanma cevabı: Değerlerimizi savundu
17:38 AB, Belarus ekonomisine ilişkin yeni yaptırım kararı aldı
17:27 Üç gün önce evlendiği karısı yanı başında son nefesini verdi! Bu acının tarifi yok
17:26 Uzun zaman sonra sessizliğini bozan Aziz Yıldırım, sosyal medyada tepki çekti
17:11 Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı'nın son halini görenler şaşkınlıklarını saklayamadı
17:09 Rekor başvuru! YKS'ye 2.6 milyon kişi girecek
17:09 UEFA, deplasman golü kuralını kaldırdı! Futbolda yeni dönem
17:05 Dünyaca ünlü banka yıl sonu dolar/TL beklentisini 9 TL'den 9,30 TL'ye çıkarttı
17:05 Altının kilogramı 499 bin 500 liraya çıktı
17:04 Son Dakika: Şampiyonlar Ligi maçları artık Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen'de
Fenerbahçe'de Eyüp Yeşilyurt başkan adaylığı için gerekli imza şartını sağlayamadı Fenerbahçe'de Eyüp Yeşilyurt başkan adaylığı için gerekli imza şartını sağlayamadı         
22:51
Yaptığı savunma daha da rezil! Kadın öğretmen, boş sınıfta öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi Yaptığı savunma daha da rezil! Kadın öğretmen, boş sınıfta öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi         
21:58
Tatil sezonunu Fethiye'de açan Tuvana Türkay'dan iddialı poz Tatil sezonunu Fethiye'de açan Tuvana Türkay'dan iddialı poz         
21:16
Canlı yayında kavga ettiler, canlı yayında tatlıya bağladılar! Uğur Dündar'la Yılmaz Özdil barıştı Canlı yayında kavga ettiler, canlı yayında tatlıya bağladılar! Uğur Dündar'la Yılmaz Özdil barıştı         
20:40
Mersin'de dağ evindeki çadırda genç çiftin cansız bedenleri bulundu Mersin'de dağ evindeki çadırda genç çiftin cansız bedenleri bulundu         
19:11
Ciple çarpışan araç paramparça oldu! Kahreden kaza, karı- kocayı hayattan kopardı Ciple çarpışan araç paramparça oldu! Kahreden kaza, karı- kocayı hayattan kopardı         
18:41
Defineciler yer altı şehrini ortaya çıkardılar Defineciler yer altı şehrini ortaya çıkardılar         
17:33
Kan izlerini takip eden aile, su kuyusunda 21 yaşındaki gencin cansız bedenini buldu Kan izlerini takip eden aile, su kuyusunda 21 yaşındaki gencin cansız bedenini buldu         
17:16
Fuhuş baskını yaptıkları evde polis yeleği bulan ekipler hayrete düştü Fuhuş baskını yaptıkları evde polis yeleği bulan ekipler hayrete düştü         
15:35
'Bugün seçim olsa kime oy verirsiniz?' anketi yapıldı! Başkan Ali Koç, rakibi Aziz Yıldırım'a fark attı 'Bugün seçim olsa kime oy verirsiniz?' anketi yapıldı! Başkan Ali Koç, rakibi Aziz Yıldırım'a fark attı         
15:29
Bakan Karaismailoğlu ile aynı anda Kanal İstanbul proje alanını ziyarete giden İmamoğlu espriyi patlattı Bakan Karaismailoğlu ile aynı anda Kanal İstanbul proje alanını ziyarete giden İmamoğlu espriyi patlattı         
15:27
Sürücülerin en çok muzdarip olduğu konuda düzenleme gerçekleşti: Otoyollarda hız limitleri değişiyor Sürücülerin en çok muzdarip olduğu konuda düzenleme gerçekleşti: Otoyollarda hız limitleri değişiyor         
14:35
Eljif'in menajeri, Aziz Yıldırım hakkında olay bir paylaşım yaptı: Beni p*ç gibi kapıda bıraktınız Eljif'in menajeri, Aziz Yıldırım hakkında olay bir paylaşım yaptı: Beni p*ç gibi kapıda bıraktınız         
14:34
Efsane sahneyi canlandıran ikili, denizin ortasında dakikalarca öpüştü Efsane sahneyi canlandıran ikili, denizin ortasında dakikalarca öpüştü         
12:29
Kuruluş Osman dizisinde o sahne tepki çekti! Bizans komutanına Atatürk'ün meşhur sözünü söylettiler Kuruluş Osman dizisinde o sahne tepki çekti! Bizans komutanına Atatürk'ün meşhur sözünü söylettiler         
11:48
Son dönemde sıkça görülen kalp iltihaplanması ile aşının bağlantısı ortaya çıktı Son dönemde sıkça görülen kalp iltihaplanması ile aşının bağlantısı ortaya çıktı         
09:18
Teknoloji dünyasının milyarderi John McAfee'nin cansız bedeni cezaevi hücresinde bulundu Teknoloji dünyasının milyarderi John McAfee'nin cansız bedeni cezaevi hücresinde bulundu         
09:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2021 23:33:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Şiddetli Kabızlığa Ne İyi Gelir ve Nasıl Geçer? Şiddetli Kabızlık Nedenleri ve Tedavisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement