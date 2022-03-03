Erzurum'da son yılların en şiddetli kar fırtınası etkili oluyor - Son Dakika
Üye Girişi

Erzurum'da son yılların en şiddetli kar fırtınası etkili oluyor

03.03.2022 18:37

Erzurum'da son yılların en şiddetli kar fırtınası etkili oluyor Erzurum'da aniden başlayan şiddetli kar fırtınası hayatı olumsuz yönde etkiliyor.

Erzurum'da son yılların en şiddetli kar fırtınası etkili oluyor

ERZURUM - Erzurum'da aniden başlayan şiddetli kar fırtınası hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Fırtınanın şiddeti sonrası göz gözü görmezken vatandaşlar kaldırımlarda yürümekte dahi zorluk çekti.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince sabah saatlerinde yapılan uyarı sonrası akşam saatlerinde kent genelinde şiddetli kar fırtınası etkili oluyor. Yoğun kar yağışının olduğu kentte hazırlıksız yakalanan vatandaşlar kaldırımlarda dahi ilerlemekte güçlük çekerken trafikte araçlarda olumsuz yönde etkilendi.

Vatandaşlar daha önce bu mevsimde böyle bir yağışıyla ve fırtınayla karşılaşmadıklarını ifade ederken yoğun kar yağışı sonrası belediye ve karayolları ekipleri kısa sürede kar küreme çalışmalarına başladı.

Erzurum'da son yılların en şiddetli kar fırtınası etkili oluyor
Erzurum'da son yılların en şiddetli kar fırtınası etkili oluyor
Erzurum'da son yılların en şiddetli kar fırtınası etkili oluyor
Erzurum'da son yılların en şiddetli kar fırtınası etkili oluyor
Erzurum'da son yılların en şiddetli kar fırtınası etkili oluyor
Erzurum'da son yılların en şiddetli kar fırtınası etkili oluyor
Erzurum'da son yılların en şiddetli kar fırtınası etkili oluyor
Erzurum'da son yılların en şiddetli kar fırtınası etkili oluyor

YORUMLAR
500
Erzurum ve Tunceli'de sağanak ve kar yağışı etkili oldu Erzurum ve Tunceli'de sağanak ve kar yağışı etkili oldu Bingöl-Erzurum kara yolunda kar yağışı ve sis ulaşımı olumsuz etkiledi Bingöl-Erzurum kara yolunda kar yağışı ve sis ulaşımı olumsuz etkiledi

Erzurum, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Erzurum'da son yılların en şiddetli kar fırtınası etkili oluyor - Son Dakika


Son Dakika
18:35 Ukrayna'da gözler stratejik öneme sahip Mariupol'a çevrildi! Rusya ele geçirirse Kırım'daki birliklerle güçlerini birleştirilebilecek
18:28 Zelenski basın toplantısında uyardı: Biz yok olursak sırada 4 ülke var
18:06 Yaban köpekleri mi antiloplar mı? Nefes kesen sabır testinin kazananı bakın kim oldu
18:05 Metro hattında intihar girişimi! İTÜ istasyonu yarım saat sonra kullanıma açıldı
18:02 Putin'den Ukrayna ile devam eden müzakerelerle ilgili açıklama: Uzaması Rusya'nın taleplerini artırır
17:59 Saldırının sekizinci gününde tüm dünyanın gözü Belarus sınırındaki Brest'te! Rusya-Ukrayna barış görüşmelerinin ikinci turu başladı
17:57 Torrent'in Aytaç Kara ve Assunçao raporu şaşırttı: Oynayamayacakları bile bile bazı oyuncular nasıl alınmış
17:34 Otel çıkışı içki şişesini saklamaya çalışmıştı! Sosa'nın süresiz kadro dışı kaldığı iddia edildi
17:31 Benzine bugün 53 kuruş, motorine ise 1 lira 33 kuruş zam geldi
17:02 Savaştan kaçan Daniel Farke, Türkiye'ye geliyor! Beşiktaş ile masaya oturacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2022 18:45:51. #1.13#
SON DAKİKA: Erzurum'da son yılların en şiddetli kar fırtınası etkili oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement