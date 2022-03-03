Erzurum'da son yılların en şiddetli kar fırtınası etkili oluyor - Son Dakika

Erzurum'da son yılların en şiddetli kar fırtınası etkili oluyor

ERZURUM - Erzurum'da aniden başlayan şiddetli kar fırtınası hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Fırtınanın şiddeti sonrası göz gözü görmezken vatandaşlar kaldırımlarda yürümekte dahi zorluk çekti.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince sabah saatlerinde yapılan uyarı sonrası akşam saatlerinde kent genelinde şiddetli kar fırtınası etkili oluyor. Yoğun kar yağışının olduğu kentte hazırlıksız yakalanan vatandaşlar kaldırımlarda dahi ilerlemekte güçlük çekerken trafikte araçlarda olumsuz yönde etkilendi.

Vatandaşlar daha önce bu mevsimde böyle bir yağışıyla ve fırtınayla karşılaşmadıklarını ifade ederken yoğun kar yağışı sonrası belediye ve karayolları ekipleri kısa sürede kar küreme çalışmalarına başladı.