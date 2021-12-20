Şiddetli kar fırtınası, Palandöken'de kayak yapanlara zor anlar yaşattı - Son Dakika

Erzurum'da şiddetli kar fırtınası Palandöken Kayak Merkezinde kayak yapan yerli ve yabancı turistlere zor anlar yaşattı. Fırtınada görüş mesafesi düşerken kayakseverler ayakta bile durmakta zorlandı.

Erzurum'da aralıklarla devam eden kar yağışı yüksek kesimlerde fırtınaya dönüştü. Türkiye'ni n en önemli kayak merkezlerinden birisi olan Palandöken Kayak Merkezinde ise kar fırtınası yılbaşı öncesi Erzurum'u tercih eden yabancı turistlere zor anlar yaşattı.

Saatte 45 kilometre hıza kadar ulaşan rüzgar sonrası görüş mesafesi düşerken pistlerden inmeye çalışan kayakseverler ayakta durmakta zorluk çekti.

(Sefa Tetik - Şahap Gürler/ İHA)