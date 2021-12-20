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Şiddetli kar fırtınası Palandöken'de kayak yapanlara zor anlar yaşattı - Son Dakika

Şiddetli kar fırtınası Palandöken'de kayak yapanlara zor anlar yaşattı

20.12.2021 19:18

- Şiddetli kar fırtınası Palandöken'de kayak yapanlara zor anlar yaşattı Pistten inen kayakserverler ayakta bile durmakta zorlandı Erzurum'da şiddetli kar fırtınası Palandöken Kayak Merkezinde kayak yapan yerli ve yabancı turistlere zor anlar yaşattı.

- Şiddetli kar fırtınası Palandöken'de kayak yapanlara zor anlar yaşattı

Pistten inen kayakserverler ayakta bile durmakta zorlandı

ERZURUM - Erzurum'da şiddetli kar fırtınası Palandöken Kayak Merkezinde kayak yapan yerli ve yabancı turistlere zor anlar yaşattı. Fırtınada görüş mesafesi düşerken kayakseverler ayakta bile durmakta zorlandı.

Erzurum'da aralıklarla devam eden kar yağışı yüksek kesimlerde fırtınaya dönüştü. Türkiye'ni n en önemli kayak merkezlerinden birisi olan Palandöken Kayak Merkezinde ise kar fırtınası yılbaşı öncesi Erzurum'u tercih eden yabancı turistlere zor anlar yaşattı.

Saatte 45 kilometre hıza kadar ulaşan rüzgar sonrası görüş mesafesi düşerken pistlerden inmeye çalışan kayakseverler ayakta durmakta zorluk çekti.

Şiddetli kar fırtınası Palandöken'de kayak yapanlara zor anlar yaşattı
Şiddetli kar fırtınası Palandöken'de kayak yapanlara zor anlar yaşattı
Şiddetli kar fırtınası Palandöken'de kayak yapanlara zor anlar yaşattı
Şiddetli kar fırtınası Palandöken'de kayak yapanlara zor anlar yaşattı

Erzurum, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Şiddetli kar fırtınası Palandöken'de kayak yapanlara zor anlar yaşattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şiddetli kar fırtınası Palandöken'de kayak yapanlara zor anlar yaşattı - Son Dakika
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