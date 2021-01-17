Şiddetli karda yoldan çıkan kamyonet şarampole uçtu: 6 yaralı - Son Dakika

Şiddetli karda yoldan çıkan kamyonet şarampole uçtu: 6 yaralı

Düzce'de şiddetli kar yağışı sebebiyle yoldan çıkan araç 10 metrelik şarampolden uçarak dereye düştü.

Düzce'de şiddetli kar yağışı sebebiyle yoldan çıkan araç 10 metrelik şarampolden uçarak dereye düştü. Kazada 6 kişi yaralandı. Kaza, 22.30 sıralarında Düzce Beyköy Beldesi Samandare Köyü yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Samandere istikametine gitmekte olan Ü.C.'nin kullandığı 54 ANN 999 plakalı kamyonet şiddetli kar yağışı sebebiyle karla kaplı yolda kontrolden çıkarak 10 metrelik şarampolden Uğur Suyu Deresine uçtu. Kazada araç içerisinde bulunan sürücü Ü.C., H,A., B,A., Y.A., D.C.ve C.U. yaralandı. Yaralılar Düzce İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince halatlarla derenin içinden çıkartıldı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı. -İHA-

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