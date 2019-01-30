Şiddetli Karın Ağrısının Nedeni Pankreas Kanseri Çıktı

Kazakistan Almatı Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışan Raya Zhumagazina, iki ay önce karın ağrısı şikayeti ile hastaneye kaldırıldı. Yapılan tetkiklerinde, pankreas ve dalağında kitleler tespit edildi. Ameliyata alındı ancak tümörlerin bulunduğu yerin riski nedeniyle cerrahi müdahale tamamlanamadı.

Geçirdiği başarılı ameliyat ile vücudundaki kanserli kitleler temizlenen Zhumagazina, Kazakistan'daki öğrencilerine ve mesleğine yeniden kavuştu.

Yolda yürürken aniden karın ağrısı başladı

Kazakistanlı 61 yaşındaki Raya Zhumagazina, her gün işine yürüyerek gidiyordu. İki ay önce yolda yürürken bir anda şiddetli karın ağrısı nedeniyle olduğu yere yığıldı ve ambulansla en yakın hastaneye kaldırıldı. Ultrason ve tomografi sonucu pankreas ve dalağında kitleler tespit edildi. İlerlemiş evre pankreas kanseriydi ve bu nedenle zaman kaybetmeden ameliyata alınması gerekiyordu. Ancak ameliyat, kitlelerin damara yapışık olması nedeniyle tamamlanamadı.

Türk damadı devreye girdi

Kızıyla evli olan Türk damadı, ameliyatın sonlandırılmasının ardından Türkiye'de bu cerrahinin yapılabileceği merkezleri araştırmaya başladı. İnternette de yaptıkları araştırmalar sonucunda Prof. Dr. Alihan Gürkan'a ulaşmaya karar verdiler. Raya Zhumagazina Antalya'da yaşayan dünürüne yapılan tetkiklerin sonuçlarını gönderdi. Prof. Dr. Gürkan; sonuçları konseyde görüştükten sonra hastanın bir an önce ameliyat için gelmesi gerektiğini iletti.

Umudunu yitirmişti ki…

Ülkesinden ameliyat olmak için Antalya'ya gelen Raya Zhumagazina yaşadığı süreç hakkında şunları söyledi: "Okula giderken bir anda canım o kadar yandı ki… Çok korktum. Durumumu öğrendiğimde bir de ameliyatın yapılamadığını söylediklerinde çok üzüldüm tabi. O sırada başka bir seçeneğimin olabileceğini düşünemedim. Fakat damadım internette araştırdı, benim bir yakınım tavsiye etti ve böylelikle Prof. Dr. Alihan Gürkan'ın varlığından haberimiz oldu. Alihan Hoca'ya açık açık bu ameliyatı yapıp yapamayacağını sordum yoksa ameliyata hiç girmeyeceğimi söyledim. Fakat hocamız bana o kadar güven verdi ki… Hiç tereddüt hissetmedim, tüm kitlelerin alınacağından emindim. Buraya gelmekle çok doğru bir karar verdim."

İlk operasyon altın vuruştur

Pankreas cerrahisinde ilk operasyonun "altın vuruş" olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Alihan Gürkan, Kazakistanlı hastanın operasyon süreci hakkında şu bilgileri verdi: "Hastamız bize başvurduğunda yaklaşık bir ay önce konulan pankreas kanseri tanısı nedeniyle ameliyat edilmişti. Bize verilen bilgi ve notlarda, hastalığın ilerlemiş evrede olduğu ve ameliyatın gerçekleştiği hastanenin şartları da göz önüne alındığında bu tümörün çıkarılamadığı anlaşıldı. Hastanemizde konseyimizce, bu operasyonun yapılabileceğine karar verdik. Operasyon yaklaşık 5 saat kadar sürdü. O bölgedeki tümörlü hücreler, çevre organlarla birlikte alındı. Mide, dalak ve etraftaki lenf dokuları temizlendi. Bu tür vakalar; mutlaka kanser ile ilgilenen, alt yapı açısından eksiği olmayan, pankreas konusunda özelleşmiş ekiplerin bulunduğu merkezlerde ameliyat edilmelidir. Bu sayede hastaların şansı çok artar" diye konuştu.