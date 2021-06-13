Köpeklerinin kavgasının arasında kalan Farah Zeynep Abdullah'ın parmağı kırıldı

TRT ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinde canlandırdığı İnci karakterine veda eden Farah Zeynep Abdullah, hayranlarını büyük üzüntüye uğrattı. Yeni projelerde boy göstereceği iddia edilen Abdullah'ın Instagram hesabından yaptığı son paylaşım ise korkuttu.

SARGILI FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Parmakları sargılı bir şekilde kameraya poz veren Farah Zeynep Abdullah, köpeklerinin kavgası sırasında araya girdiği için serçe parmağının kırıldığını ve baş parmak tırnağının çıktığını Instagram hesabından yayınladığı görsel ile açıkladı.

BİR DE NOT DÜŞTÜ

Hayranlarını çok korkutan ünlü isim, paylaşımına "Fotoğraf koyamadım eylülle boldi kavga ederken araya girdim serçe kırık baş parmak tırnağı çıktı diktiler falan olay olaylar" notunu düştü.