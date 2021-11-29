Şiddetli lodos hava ulaşımını olumsuz etkiledi - Son Dakika

İSTANBUL ve Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş için alçalan uçaklar şiddetli lodos nedeniyle iniş yapamayarak pisti pas geçmek zorunda kaldı.

Meteorolojik uyarıların ardından İstanbul'da öğle saatlerinden itibaren etkisi arttıran şiddetli lodos hava ulaşımında aksamalara neden oluyor. İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş için alçalan uçaklar şiddetli lodos nedeniyle piste pas geçti. Şiddetli lodos nedeniyle Türk Hava Yolları (THY)'nin İzmir, Ercan, Ankara, Vieana, Varşova, Minsk, Budapeşte, Antalya, New York uçakları İstanbul Havalimanı'na iniş yapamayarak pisti pas geçerken, bazı uçaklar ise havada tur atmaya başladı.